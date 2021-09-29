Дочери великого Папанова предложили вакансию уборщицы в Театре Ермоловой

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Анна Павлова
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Актриса Елена Папанова рассказала об унижении в Театре Ермоловой

Дочери великого Папанова предложили вакансию уборщицы в Театре Ермоловой

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Актриса с горечью заявила, что завтра, 30 сентября, ее последний рабочий день в труппе легендарного театра.

Скандал в Театре Ермоловой с массовым сокращением штата получил новый виток. Как рассказала актриса Елена Папанова — дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова — в интервью News.ru, 30 сентября будет ее последний рабочий день в театре, после чего она будет уволена. Как пишет издание, Елене и нескольким ее коллегам предложили занять вакантные должности уборщиц.

Новости о сокращении штата в Театре Ермоловой, где худруком является известный актер и режиссер Олег Меньшиков, потрясли артистов летом этого года. Сообщалось, что работы рискуют лишиться 20 сотрудников. Возмущенные, они обращались к главе российского государства Владимиру Путину и в Минкульт с просьбой — разрешить конфликт.

Папанова рассказала, что сам Меньшиков с ней не говорил и не пытался объяснить ситуацию. Она также напомнила, что в случае принудительного увольнения ей и другим сотрудникам полагается компенсация, но будет ли она выплачиваться, неизвестно. Папанова предполагает, что нет.

Другая артистка — Василиса Пьявко — в беседе с журналистами назвала новости о вакантных местах уборщиц «дополнительной издевкой» и подчеркнула — все, кому поступило такое предложение, уже его отвергли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Валерий Фокин должен был получить от Театра за спектакль «Честная женщина» гонорар в размере около двух миллионов рублей, но не получил ни копейки. По его словам, руководство театра также не заплатило ни драматургу, ни постановщикам.

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