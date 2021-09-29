Многолетняя мечта: что не успел сделать скоропостижно скончавшийся звезда «Универа» Глушков

В планах звезда сериалов «Универ» и «Мент в законе» вынашивал грандиозный кинопроект на протяжении многих лет.

Актер театра и кино Антон Ескин в беседе с 5-tv.ru поделился, какие проекты не успел воплотить в жизнь его коллега Константин Глушков, о смерти которого стало известно сегодня, 29 сентября. По словам Ескина, безвременная кончина артиста прервала идею, которую Глушков долго вынашивал — снять кино о своем учителе и лучшем друге, актере Михаиле Евдокимове.

«Он написал книгу про Евдокимова и много лет мечтал снять по ней кино. Про „народного губернатора“, про его жизнь. Они дружили с Евдокимовым, работали вместе в юности. Надо признать, это весьма разоблачающая книга», — сказал артист.

Ескин также прокомментировал возможные причины скоропостижной кончины звезды сериала «Универ». По его словам, Глушков длительное время боролся с лишним весом. Во многом это стало причиной того, что актеру было непросто заниматься активной деятельностью. Помимо этого, по утверждению Ескина, артист пережил инфаркт. Однако лично с коллегой он не встречался уже пару лет.

Антон Ескин также засомневался, испытывал ли финансовые трудности Глушков. По его словам, тот был востребованным артистом и «работа у него была». Поэтому судить о том, нуждался ли он и его семья, невозможно.

«Он был кормильцем в семье и много помогал им (родне — Прим. ред.)», — считает актер.

Сердце Константина Глушкова остановилось 24 сентября. Он запомнился зрителям ролями в таких проектах, как «Универ», «Мент в законе», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Август. Восьмого», «Солдаты» «Марьина роща», «Марьина роща» и других. Его признавали одним из самых востребованных актеров российских телесериалов. Кроме того, Глушков был сценаристом детской телепередачи «Лукоморье», которая в 1998 году удостоилась престижной награды «ТЭФИ».

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