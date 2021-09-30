Зарубили топором: жертвами тройного убийства под Оренбургом стали студентки

По данным 5-tv.ru, погибшим около 20 лет.

5-tv.ru удалось выяснить подробности зверского тройного убийства в городе Гай Оренбургской области. По предварительным данным, всех трех девушек, который были найдены в квартире и на улице возле дома на улице Молодежная, зарубили топором. Жертвами сали студентки, приехавшие учиться в Гай из других городов. По информации 5-tv.ru, они снимали втроем квартиру. Что заставило злоумышленника поднять руку на них, неизвестно.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство трех и более лиц». Подробности и обстоятельства трагедии выясняются.