Какие планеты влияют на человека в зависимости от его дня рождения

Астрологи считают, что дата рождения человека многое говорит о его характере и судьбе. К примеру, по числу в ней можно определить, какая планета влияет на вас больше других и какими качествами наделяет, пишет «Северная неделя».

Солнце и Плутон

Под влияние Солнца и Плутона попадают люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа. Они стремятся быть лидерами, уверены в своих силах, обладают сильной энергетикой и большим творческим потенциалом.

Луна

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа находятся под управлением Луны. У них развита интуиция, некоторые даже способны делать пророчества. Кроме того, эти люди легко приспосабливаются к разным ситуациям и наделены повышенной чувствительностью.

Юпитер, Марс и Меркурий

Людям, рожденным 3, 12, 21 и 30 числа, одновременно покровительствуют Юпитер, Марс и Меркурий. Как правило, они оптимистичны, дружелюбны, коммуникабельны и удачливы в сферах, связанных с общением и торговлей.

Уран, Меркурий и Венера

На рожденных 4, 13, 22 и 31 числа влияют Уран, Меркурий и Венера. Эти люди способны понимать мысли и желания других. Кроме того, они серьезно подходят к работе, ответственны и бдительны.

Меркурий, Луна и Марс

Теми, кто родился 5, 14 и 23 числа, управляют Меркурий, Луна и Марс. У таких людей беспокойный нрав, они стремятся к новым знаниям, идеям и экспериментам, постоянно находятся в поиске и движении к успеху.

Юпитер и Венера

Юпитер и Венера покровительствуют тем, кто родился 6, 15 и 24 числа. Для таких людей важен материальный и общественный статус. Они целеустремлены и организованны, и мало перед чем останавливаются для достижения своих целей.

Нептун и Сатурн

Под управлением Нептуна и Сатурна находятся люди, рожденные 7, 16 и 25 числа. Это таинственные, скрытные и осторожные личности, которые часто интересуются мистикой и эзотерикой. Они обладают особой энергетикой и способны влиять на других.

Сатурн и Уран

Под покровительство Сатурна и Урана попадают те, кто родился 8, 17 и 26 числа. Они умеют преодолевать жизненные препятствия, обладают твердым и целеустремленным характером.

Марс и Нептун

Люди, родившиеся 9, 18 или 27 числа, ведомы Марсом и Нептуном. Такие люди наделены неординарными способностями и противоречивым характером. Из-за непонимания окружающих они часто стремятся к уединению.

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