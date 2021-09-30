Под покровом Луны: что нужно успеть сделать и в какие дни уходящего 2021 года

Астрологи считают, что, живя в соответствии с фазами Луны, можно с большей успешностью делать привычные дела и легко решать ежедневные задачи: сажать растения, строить дом, стричь волосы, поправлять свое здоровье и сбрасывать лишний вес. В какие дни последних трех месяцев 2021 года стоит приниматься за дела, рассказало Woman.ru.

Благоприятные даты лунного календаря на октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года

Луна в Овне (18 октября, 14 ноября, 12 декабря)

В эти дни планируйте визит в органы власти. Растущая Луна благоприятствует открытию и развитию бизнеса. Не рекомендуются операции на голове и в полости рта, манипуляции на ушах, поход к парикмахеру перенесите на другой день. Хорошо проводить процедуры по очистке почек.

Луна в Тельце (20 октября, 17 ноября, 14 декабря)

Это время для новых исследований и устройства на работу. Удачно сложатся дела, связанные с покупкой дома, а также переездом и обменом. Займитесь внешностью: запланируйте визит в салон красоты и парикмахерскую, магазины одежды. Ваши домашние питомцы будут легко поддаваться дрессировке. Успешно пройдут операции на половых органах и лечение у стоматолога. Под запретом любое воздействие на органы эндокринной системы (щитовидка, поджелудочная железа, надпочечники).

Луна в Близнецах (23 октября, 19 ноября, 16 декабря)

Отличные даты для заключения и подписания договоров, ведения переписки, реализации бизнес-планов. Если давно хотели записаться на учебный курс и изучать новое — то время настало, оно также благоприятно для преподавательской и лекционной деятельности. Вступайте в клубы и общества по интересам, посещайте приемы и вечеринки, отправляйтесь в кратковременные путешествия. Будьте осторожны в эти дни с легкими, плечами и кистями рук. Процедуры по очистке печени будут особенно эффективны.

Луна в Раке (26 октября, 22 ноября, 19 декабря)

Удачными будут сделки по приобретению антиквариата и собственности для бизнеса. Успешно сложатся реклама и публичные выступления. На эти дни смело планируйте заключение брака и отправляйтесь в заграничные и морские путешествия. Желудок потребует большего внимания, чем обычно, а все виды биоэнергетического лечения — под запретом.

Луна во Льве (1 октября, 28 октября, 24 ноября, 22 декабря)

Сложатся дела по бизнесу, строительству, приобретению автомобиля. Успешным обещает стать устройство на работу. Посещайте салоны красоты, садитесь на диеты для похудения. Замечательный период для смены места проживания, а также для посещения и приема гостей, визитов в театры и рестораны. На уходящую Луну хорошо брать в долг. В плане здоровья опасайтесь радикулита, а физические силы в этот период стоит поберечь и не растрачивать попусту. Эффективным будет лечение всех сосудистых заболеваний, а также болезней нервной системы.

Луна в Деве (3 октября, 30 октября, 27 ноября, 24 декабря)

Время для познания нового и совершенствования имеющихся знаний и умений. Хорошо пойдут дела в бизнесе и переписке. Борьба с вредными привычками и диеты приведут к долгожданному результату: на первые лунные дни запланируйте голодание. Луна в Деве благоприятна для процедур по очистке крови и печени, а также лечения кожных болезней. Особо уязвимы в этот период кишечник и желудочно-кишечный тракт.

Луна в Весах (5 октября, 2 ноября, 29 ноября, 26 декабря)

Общественная деятельность будет приносить радость. Результативно пройдут встречи с партнерами на различных уровнях. Отличное время для помолвки, свиданий и приобретения красивых вещей. Разрешается практически все, хоть на голове стойте. Пластические операции пройдут успешно, легко будет уходить лишний вес. Однако берегите почки и поджелудочную железу.

Ранее 5-tv.ru писал, какие планеты влияют на человека в зависимости от его дня рождения.