Что известно о жене Прохора Шаляпина, умершей спустя два месяца после свадьбы

Канадская бизнесвумен Татьяна Дэвис скончалась в больнице от коронавируса.

Жена Прохора Шаляпина, канадская бизнесвумен Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Ранее ее госпитализировали с 80% поражения легких.

«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Прохор Шаляпин в своем аккаунте Instagram.

Татьяна родилась в России в 1979 году, но эмигрировала в Канаду вместе с семьей в начале девяностых. Образование она получила в Университете Оттавы по специальности «психология», позже получив еще и юридическое образование.

Став членом коллегии адвокатов, она стала стремительно развивать свою карьеру — ей принадлежит сеть юридических фирм, основное направление деятельности которых — семейное право. Фирма несколько раз получала престижные награды.

Несмотря на канадское гражданство, большую часть времени бизнесвумен проводила в США.

Под конец несколько растянувшегося медового месяца с Прохором Шаляпиным предпринимательница подхватила коронавирус. Дэвис не сделала прививку от страшного вируса — они с новоиспеченным мужем вели вполне социальный образ жизни, так что болезнь бизнесвумен могла подхватить где угодно. Прохор Шаляпин уверен, что заразил ее общий знакомый, с которым пара недавно ужинала — он сам уже проявлял симптомы болезни. Не исключено что причиной стало посещения выступления «Цирка дю Солей». Сам Шаляпин привит российской вакциной — судя по всему, именно это его и спасло.

Врача Татьяне Дэвис посоветовал тренер из фитнес-клуба, где бизнесвумен занималась спортом — тот ставил ей капельницы и делал ингаляции, за что женщина заплатила 11 тысяч долларов. Но ей становилось все хуже, и пришлось лечиться дома.

Когда Татьяну госпитализировали с 80% поражения легких, Шаляпин честно провел неделю у постели жены, но потом был вынужден вернуться в Россию снимать клип и кататься по гастролям. Он пропустил тот момент, когда Дэвис впала в кому, как ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и ее смерть.

Instagram @shalyapin_official

Молодожены познакомились в Монако — Прохор Шаляпин тогда выступал на дне рождения женщины. Между ними сразу закрутился бурный роман, принесший артисту немало выгоды — Дэвис почти сразу подарила ему путешествие на круизном лайнере. Каждое свидание пары стоило женщине приличной суммы — например, на первом свидании Шаляпин накупил себе два чемодана обновок в бутиках Лос-Анджелеса. Но она не жалела средств — пара каталась на лимузинах, пила дорогое вино в отельных номерах класса «люкс» и развлекалась, как могла.

Вишенкой на торте стала покупка четырех квартир в Москве на сумму более 70 миллионов долларов — все они записаны на Шаляпина. Тот, конечно, оправдывался — говорил, что, поскольку Дэвис не может приехать в Россию, недвижимость оформили на него, но временно, а принадлежит она семье Татьяны.

Сумма, в которую обошлась их свадьба, на фоне такой покупки выглядит весьма скромно — «всего-то» 15 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе бывшей жены певца Ларисы Копенкиной. Впрочем, судя по всему, она предпочла бы нынешнему мужу прошлого.