Штурм рассказала о последнем разговоре с женой Шаляпина перед госпитализацией

Известие о том, что жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Кладиа Дэвис скончалась в больнице, куда попала в тяжелом состоянии с коронавирусом, потрясло весь отечественный шоу-бизнес.

Певица Наталья Штурм в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделилась своими воспоминаниями о супруге артиста и рассказала, какой запомнила ее во время их общего разговора по видеосвязи. Буквально на следующий день Татьяна уже слегла, а вскоре попала в больницу.

«Она была очень позитивной женщиной. Прохор мне звонил, мы все вместе смеялись. Она знает русский язык, Таня. Приглашала в Канаду меня, как друга. Сказала, что места всем хватит. Мы разговаривали втроем, он включил видеосвязь. Танечка сидела за столом, занималась документами. Прохор со мной очень долго разговаривал. Это был приятный, душевный, товарищеский разговор. Это было за день до того, как она слегла», — рассказала Штурм.

По словам певицы, ее связывает с Шаляпиным близкая дружба на протяжении многих лет.

«То, что нас объединяет с Прошей, так это то, что мы оба очень позитивные люди. Мы идем вперед несмотря на все, что происходит. Снова вырастают крылья, мы снова боремся. Не обращаем внимания на какие-то негативные моменты в нашей жизни», — отметила Наталья.

Как близкий артисту человек, Штурм добавила, что не понаслышке знает, как Шаляпин переживал, когда Татьяна заболела, потому что они созванивались каждый день.

«Здесь нет никакой меркантильности абсолютно. Татьяна прекрасно к Прохору относилась, была счастлива с ним. И он был счастлив. Прохор поднимался из самых низов. Он хочет, чтобы над ним всегда были радуга и салют, так он хочет жить. Хочет, чтобы вокруг него было счастье. И вот это счастье умирает безвозвратно. Я понимаю, если бы они разошлись, кто-то кого-то бросил, но смерть — самый непредсказуемый сценарий этой истории», — считает Штурм.

Певица также рассказала, что не считает правильным осуждать Шаляпина за то, что он уехал из США, когда Татьяна уже была в больнице.

«Он остался один в огромном доме в 50-градусную жару. Ему просто нечего было без нее делать. Родителей тоже положили в больницу. Он понял, что ничем помочь не может и улетел в Москву», — сказала певица.

Наталья рассказала, что общается с Шаляпиным по телефону, но он пока пребывает в шоковом состоянии и как будто не до конца понимает, что происходит.

«Он очень растерян, подавлен невероятно. Он говорит фразы „на автомате“. Думаю, через день, два у него придет понимание того, что произошло. Судьба только-только ему улыбнулась, и дала ему то, что он хотел — женщину, ненамного старше него, умную, говорящую на английском языке, спокойную», — рассказала Штурм.

По ее словам, Шаляпин не понимает, что сам чудом избежал смерти, так как ухаживал за больной женой и близко с не контактировал.

«Ему надо походить в церковь и попросить о том, чтобы ангел -хранитель его и дальше не оставлял. Он мог заразиться и умереть. Смерть рядом с ним стояла, он просто еще не понимает этого», — считает певица.

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