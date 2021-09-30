История любви Шаляпина и Дэвис: «Татьяна — моя первая настоящая жена»

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Надежда Квашенко
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Певец стал вдовцом вскоре после свадьбы. Известие о кончине супруги Прохор сопроводил трогательными стихами.

История любви Шаляпина и Дэвис: «Татьяна — моя первая настоящая жена»

Фото: Instagram @shalyapin_official

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Умерла жена Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин широко известен своими многочисленными романами. Исполнитель завоевал славу сердцееда и ловеласа, однако о его отношениях с Татьяной Клаудией Дэвис известно немного.

Эта трагическая история американской любви певца и бизнес-леди началась несколько лет назад. Избранница артиста во многом отличалась от его предыдущих увлечений. Девушка была ближе певцу по возрасту — ей было всего 42 года, кроме того, она успела сделать успешную карьеру. Известно, что девушка владела сетью адвокатских контор. У Татьяны русские корни — ее семья уехала из России в 90-х годах.

Впервые об их романе заговорили вскоре после расставания певца с бывшей женой актера Джигарханяна Виталиной Цимбалюк-Романовской. Они были в близких отношениях около года и заявили о расставании в 2019-м.

После этого Прохор отправился в тихоокеанский круиз на роскошном лайнере. Несмотря на то, что певец не афишировал свои новые отношения, СМИ заметили, что путешествовал артист в обществе загадочной девушки по имени Татьяна. Новогодние каникулы Шаляпин провел в Лос-Анджелесе в обществе своей будущей жены. Влюбленные наслаждались обществом друг друга, сняв номер люкс в элитном гостиничном комплексе за два миллиона рублей.

Однако пандемия коронавируса все время вносила свои коррективы. Из-за ограничительных мер, пара была вынуждена расстаться на целый год. Они очень скучали друг по другу и много общались по интернету. Летом оба прилетели в США, где было решено больше не откладывать и узаконить отношения.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис стала громким событием уходящего лета. Для Татьяны это был первый брак, поэтому торжество состоялось по всем правилам. Практичная бизнес-леди настояла на подписании внушительного — на 150 страниц брачного договора, учитывая любвеобильность певца и его творческую натуру.

Праздничное событие состоялось 31 июля этого года в Лас-Вегасе и обошлось в баснословную сумму. По самым скромным подсчетам, организация свадебной церемонии, а также банкет в отеле-казино Wynn обошлись в сумму порядка 15 миллионов рублей.

Невеста предстала перед гостями в длинном платье с длинным шлейфом, а жених блистал в белоснежном смокинге. В искренность этой истории верили не все, учитывая, что прежние отношения певца широко обсуждались на публике и нередко носили характер пиар-акции. Как недавно призналась его экс-возлюбленная Цимбалюк-Романовская, она лишь изображала нежные чувства к Прохору для СМИ. Однако, по словам певца, с Татьяной все было всерьез.

«Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой. Татьяна — моя первая настоящая жена», — говорил Шаляпин в интервью сайту KP.RU.

Певец отмечал, что у него с супругой было всего три счастливых дня брака, после которых она заболела. Вскоре после свадьбы девушка почувствовала себя плохо. Певец в течение недели сам ухаживал за женой, не опасаясь заразиться, однако ей становилось все хуже. Потом к ним приехали родители Татьяны. В один момент девушке резко стало плохо, сатурация (уровень насыщения крови кислородом-Прим. Ред.) упала до 50%. Она стала задыхаться и тогда Прохор вызвал медиков и Татьяну госпитализировали.

Певец надеялся на то, что жена вскоре поправиться и они отправятся в свадебное путешествие в Мексику, где у Татьяны собственный роскошный дом. Но чуда не случилось и спасти молодую женщину не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Наталья Штурм посоветовала Прохору Шаляпину сходить в церковь после смерти жены.

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