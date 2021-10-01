Следователи изучают улику, оставленную предполагаемым убийцей девушек под Оренбургом

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Подозреваемых в деле пока нет.

Фото, видео: ТАСС / Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

Оренбургскую область в четверг потрясло жестокое тройное убийство. После пожара в квартире в небольшом городе Гай обнаружили тела двух молодых девушек, третью нашли во дворе многоэтажки. Но погибли они не от дыма или огня - очевидно, поджог был способом скрыть преступление. У всех жертв - многочисленные колото-резаные раны.

Орудие убийства - кухонный нож - нападавший забрать не догадался, улику уже изучают следователи. Но подозреваемых в деле пока нет. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они приехали из Башкирии и учились в медицинском колледже. Вместе снимали жилье.

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