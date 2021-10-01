Пережившая горе Кудрявцева посочувствовала Шаляпину после смерти жены

Потерявшему жену Прохору Шаляпину соболезную многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Новость о том, что Татьяна Девис скоропостижно скончалась, повергла в шок всех, кто следил за историей ее болезни. Свой ужас от произошедшего в комментариях к посту певца выразила и телеведущая Лера Кудрявцева.

«Какой кошмар!» — написала знаменитость.

Instagram @shalyapin_official

Вероятно, известие о трагедии окончательно добило ведущую. В этот же день у нее умерла собака Бусинка, которой было 11 лет. Для Кудрявцевой это стало ужасной потерей.

«Мне ее подарил Сергей Лазарев, но потом в связи с моим графиком Буся перекочевала к маме и так у нее и осталась. Мама ее безумно любила и никогда не расставалась. Спасибо малышка, что дарила радость и была нашим членом семьи", - с болью написала теледива.

Instagram @leratv

Подписчики поддержали Кудрявцеву и пожелали ей не падать духом, несмотря ни на что.