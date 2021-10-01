Штурм рассказала о череде несчастий в жизни Шаляпина: «Смерть рядом с ним стояла»
По словам близкого друга артиста, ему с ранних лет пришлось столкнуться с жестокостью и несправедливостью, поэтому он всегда стремился к прекрасному.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Певец Прохор Шаляпин переживает тяжелую утрату. Накануне стало известно о том, что в больнице скончалась Татьяна Дэвис, с которой артист сыграл свадьбу всего два месяца назад. Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru певица и близкий друг Шаляпина Наталья Штурм, в его жизни не мало мистических страшных событий.
«Я Прохора знаю очень давно. Мы очень близко общаемся и знаем жизнь друг друга. Такие страшные совпадения. У нас умер директор, которого мы оба очень любили. Человек, который делал нам огромное количество концертов. Он моложе нас, ему было всего 27 лет. Он умер внезапно от воспаления легких. Мы с Прохором об этом не рассказывали, хотя эта смерть очень больно ударила по нашему жизнелюбию», — рассказала Штурм.
Певица также добавила, что ее с Шаляпиным роднит неизменный оптимизм и стремление двигаться вперед, вопреки всем жизненным трудностям.
«То, что нас объединяет с Прошей, так это то, что мы оба очень позитивные люди. Мы идем вперед несмотря на все, что происходит. Снова вырастают крылья, мы снова боремся. Не обращаем внимания на какие-то негативные моменты в нашей жизни», — отметила Наталья.
Будучи ребенком, Шаляпин пережил немало тяжелых моментов. Его отец страдал запоями и психиатрическим заболеванием. Сам певец старался не афишировать информацию, однако ранее СМИ стало известно, что мужчина в порывах ярости набрасывался и на свою жену, мать Прохора, и на его бабушку. Все это происходило на глазах у будущего артиста и навсегда оставило в его душе неизгладимый след.
Шаляпин заявлял, что ненавидел отца, который поднимал руку и на него самого, при сыне резал кошек и собак и даже покушался на жизнь соседей, ранее рассказывал сайт KP.RU.
Андрей Захаренков, так звали отца Шаляпина, отсидел в тюрьме шесть лет за разбой, а когда вышел на свободу, вновь принялся за старое и чуть не убил собственную мать, пытаясь «выбить» из нее деньги. Все это происходило на глазах Прохора, который приезжал в родной Волгоград, чтобы заступиться за бабушку.
Буйного Захаренкова-старшего пришлось поместить в психиатрическую клинику, где он впоследствии умер в возрасте 58 лет. Вскоре не стало и бабушки певца.
По словам Натальи Штурм, именно с Татьяной Шаляпин обрел то, что давно искал. Ему повезло встретить женщину умную, спокойную, подходящую ему по возрасту.
«Мальчик поднимался из самых низов. Он хочет, чтобы над ним всегда была радуга и салют, так он хочет жить. Он хочет, чтобы вокруг него было счастье. И вот это счастье умирает безвозвратно. Я понимаю, если бы они разошлись, кто-то кого-то бросил, но смерть- самый непредсказуемый сценарий этой истории», — рассказала певица.
По ее словам, Шаляпин не понимает, что сам чудом избежал смерти. Певец целую неделю ухаживал за больной женой и, конечно, близко с ней контактировал.
«Ему надо походить в церковь и попросить о том, чтобы ангел-хранитель его и дальше не оставлял. Он мог заразиться и умереть. Смерть рядом с ним стояла, он просто еще не понимает этого», — отметила Штурм.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что пережившая горе Кудрявцева посочувствовала Шаляпину после смерти жены.
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