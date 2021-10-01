Стало известно, где и как похоронят умершую от COVID-19 жену Прохора Шаляпина
По словам анонимного источника из окружения пары, вдовца не будет на прощании с супругой Татьяной Дэвис.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Прах предпринимательницы Татьяны Клаудии Дэвис, супруги певца Прохора Шаляпина, будет передан в Канаду, где она жила многие годы. Кремация пройдет при соблюдении всех мер безопасности в связи с причиной смерти — коронавирусной инфекцией. Анонимный источник из окружения пары также рассказал журналистам, что вдовец не сможет проститься с женой.
«Прохор не поедет на похороны. Будет кремация. Гроб будет закрытый из-за коронавируса. Прах увезут в Канаду», — цитирует информатора Teleprogramma.pro.
О смерти супруги Шаляпин сообщил на своей странице в Instagram. Стоит отметить, свадьбу молодожены сыграли только 31 июля. Вскоре после этого Дэвис подхватила инфекцию. Первое время она пыталась справиться с недугом самостоятельно. Кроме того, по совету знакомых делала капельницы, общалась с целителем, тратя на это немалые деньги. То время, что необходимо было потратить на профессиональное лечение, ушло на сомнительные манипуляции, лишь косвенно относящиеся к медицине.
Дэвис госпитализировали с поражением 80% легких. Шаляпин провел с супругой около недели в американской клинике, после чего вернулся в Россию. После его отъезда 42-летнюю супругу перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, и вскоре она скончалась. Что примечательно, родители покойной Аркадий и Лора, как рассказал друг вдовца Георгий Кирьянов, победили недуг, от которого угасла их дочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина поддержала его в связи с трагедией в семье.
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