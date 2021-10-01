Экс-супруга Лариса Копенкина посочувствовала овдовевшему Прохору Шаляпину

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Оксана Тарасова
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Предпринимательница была шокирована известием о смерти Татьяны Клаудии Дэвис, которая только два месяца успела побыть женой артиста.

Экс-супруга Лариса Копенкина посочувствовала овдовевшему Прохору Шаляпину

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Предпринимательница Лариса Копенкина выразила свои соболезнования бывшему мужу Прохору Шаляпину, который накануне сообщил о смерти жены — канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис. Возлюбленной певца было 42 года, свадьбу сыграли два месяца назад.

«Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней — это трагедия для ее родителей и Прохора. Время должно лечить, главное — за это время самим остаться живыми! Не могу в это поверить и принять…» — написала Копенкина в Instagram.

Экс-супруга Шаляпина также обратилась к своим подписчикам с просьбой уважительно отнестись к несчастью певца. Многие пользователи сети не поверили в смерть Дэвис, так как сочли известие очередным пиар-ходом эпатажного музыканта. Другие высказывали сомнения в искренности его чувств в жене, в связи с чем публиковали множество язвительных комментариев.

Instagram @larakopenkina

«Люди, умоляю вас, будьте людьми! Лучше вообще ничего не пишите, тем более Прохору! Злорадные комменты, домыслы оставьте при себе! Должно же быть что-то человеческое, хотя бы в таких ситуациях!» — заключила Копенкина.

О кончине Татьяны Дэвис Шаляпин сообщил на своей странице в Instagram. Артист также посвятил ей несколько трогательных стихотворных строк. Как известно, причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Женщину госпитализировали с поражением 80% легких. Шаляпин провел с супругой в больнице около недели, после чего вернулся в Россию, где были запланированы выступления. Его не оказалось рядом, когда Дэвис ввели в кому, подключили к ИВЛ, когда сердце ее остановилось.

На Ларисе Копенкиной певец женился в 2013 году. Женщину, что не 18 лет старше его, артист встретил во время отдыха на Ямайке за несколько месяцев до бракосочетания. Союз был ярким и весьма скандальным — каждое появление страстной пары на публике, откровенное поведение, поцелуи вызывали бурную реакцию общественности. Мама Шаляпина активно сопротивлялась его отношениям с Копенкиной, и в 2015-м стало известно о разводе. Судя по теплым упоминаниям друг о друге в соцсетях, им удалось сохранить мир и разойтись доброжелательно.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

На Ларисе Копенкиной певец женился в 2013 году. Женщину, что не 18 лет старше его, артист встретил во время отдыха на Ямайке за несколько месяцев до бракосочетания. Союз был ярким и весьма скандальным — каждое появление страстной пары на публике, откровенное поведение, поцелуи вызывали бурную реакцию общественности. Мама Шаляпина активно сопротивлялась его отношениям с немолодой бизнесвумен, и в 2015-м стало известно о разводе.

С Татьяной Дэвис певец познакомился в Монако — он выступал на дне рождения будущей жены. Далее были стремительный роман и скорая свадьба. Канадская предпринимательница не скупилась на дорогие подарки, полные роскоши круизы и путешествия, оформила на любимого четыре квартиры в Москве.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, близкий друг Прохора Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с женой.

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