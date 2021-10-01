Джоли впервые за два года вышла в свет и взяла с собой 16-летнюю дочь

Анджелина Джоли впервые за два года вышла в свет, появившись на благотворительном вечере Variety’s Power of Woman. Компанию актрисе составила 16-летняя приемная дочь Захара.

Появление звезды на светском мероприятии произвело фурор. Джоли позировала на красной дорожке в гламурном и в то же время элегантном платье в пол из плиссированной струящейся ткани светло-коричневого цвета. Ее дочь была одета в белоснежный костюм из блузки и брюк.

На мероприятия актриса стала главной гостьей и соведущей, вручив несколько наград и выступив с речью о силе женщин. Ее поддержали другие звезды: певицы Кэти Перри, Лорд и Мерайя Кэри, актриса Рита Морено и телепродюсер Ченнинг Данжи.

Обсуждая снимки с мероприятия, поклонники Джоли в сети пришли к выводу, что она выглядит посвежевшей и счастливой. Они назвали ее «королевой» и «невероятно красивой».

REUTERS/Mario Anzuoni

Появление Джоли на Variety’s Power of Woman стало ее первым выходом в свет с октября 2019 года, когда она посетила нескольких мировых премьер своего фильма «Малефисента». С тех пор ее видели только на прогулках с детьми и нескольких официальных визитах.

Например, как писал 5-tv.ru, недавно Джоли посетила Вашингтон, где встретилась с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки и сенатором Чаком Шумером. Актриса обсудила с ними повторную авторизацию Закона о насилии в отношении женщин (VAWA), подписанного президентом Биллом Клинтоном в 1994 году, но утратившего силу в 2019-м.