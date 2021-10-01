Расплата за грехи? Какие тайны хранила покойная жена Шаляпина

Канадской миллионерши не стало 30 сентября. Знаменитый певец ушел в себя от горя и не желает что-то открыто комментировать.

В четверг, 30 сентября, скоропостижно скончалась супруга Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Дэвис. Печальную новость артист передал через Instagram. Он признался, что находится в шоке и не в состоянии давать какие-либо комментарии. Певец не может смириться с тем, что коварный COVID отнял у него самого дорогого человека.

Роман Дэвис и Шляпина в России не обсуждал только ленивый. Кто-то открыто посмеивался над певцом, кто-то упрекал его за то, что снова связался с богатой и немолодой. Как бы то ни было, артист чувствовал себя прекрасно в этих отношениях. Возможно, именно потому, что не знал тайны своей избранницы.

Адвокат или обманщица?

Если верить словам Прохора Шаляпина, он познакомился с миллионершей на одном из московских корпоративов в январе 2020 года. Их первое свидание состоялось в Лос-Анджелесе: оба влюбились не на шутку. Дэвис не скрывала, что тратит на молодого кавалера огромные суммы и даже приобрела ему жилье. Но… откуда сколько денег?

По информации »Экспресс газеты» Татьяна перебралась в Канаду в 90-е. Там она открыла сеть юридических и адвокатских фирм, сколотив баснословное состояние. Вот только отзывы о деятельности дивы были, мягко говоря, неположительные.

Одна из клиенток уверяла, что контора Дэвис «тянет из людей деньги» обманом. Ценник за услуги якобы выставляют немаленький, а никакой поддержки и помощи взамен не предоставляют. Пострадавшая уверяла, что миллионерша сама подписывает договоры с нуждающимися. При этом за некачественное обслуживание средства возвращает только под серьезными угрозами.

«Она боится исков к ее конторе. Но полно тихих лохов, которых она прокатила и продолжает прокатывать», — возмущалась недовольная.

Не исключено, что это было на самом деле. Во всяком случае, таких обескураженных клиентов Дэвис очень много.

YouTube / Top Choice Awards

Умерла или нет?

Миллионерша из Канады была столь загадочной фигурой, что многие даже не верят в ее смерть. Экс-любовница Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская, к примеру, считает, что с Татьяной все в порядке и, сообщив о трагедии, певец просто привлек к себе внимание.

«Ну какая помощь ему может быть нужна? Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь», — высказалась пианистка.

Проверить слова Прохора, действительно, сложно. Ведь Дэвис жила очень далеко и даже родственники Шаляпина не были знакомы с ней. Впрочем, тема смерти довольно щепетильна. Остается надеяться, что «пиар на костях» в данном случае никто не устраивал.

nstagram @shalyapin_official

Не 42, а 60?

Но и это еще не все «тайны» Татьяны Дэвис. По некоторым данным, женщина могла врать Шаляпину о своем возрасте. Официально, миллионерше якобы было 42 года. Но благодаря современным технологиям не составит никакого труда выглядеть молодо даже в 70 лет. Тем более, что у покойной дамы было много денег, пишет сайт KP.RU.

Эксперты в области косметологии и пластической хирургии считают, что Дэвис на самом деле было около 60 лет. Просто сохранять идеальную внешность помогали различные сыворотки, инъекции для лица, подтяжки кожи и иные операции.

На некоторых фото отчетливо заметны морщины Татьяны. Кроме того, некоторые части лица выглядят очень неестественно. Например, скулы, которые сильно выдаются вперед, или очень большие губы. Также очевидно, что Дэвис боролась с возрастом при помощи всевозможных косметических средств и аксессуаров. Ее излюбленное — большие нарощенные ресницы, татуаж бровей.

Instagram @marinaorlovaofficial

Если Дэвис действительно обманывала Шаляпина, выдавая себя за моложавую даму, значит, он попал в одни сети дважды. »Дни.ру» напоминает, что у артиста была любовница по имени Татьяна Гудзева. Она врала, что на момент встреч ей было 27 лет, но благодаря детектору лжи выяснилось, что по факту — 39.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Дэвис умерла вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Звезда слегла с коронавирусом и 80-процентным поражением легких. Медики пытались стабилизировать ее состояние всеми силами. От безысходности ее ввели состояние искусственной комы, чтобы снизить нагрузку на системы организма. Проснуться миллионерше было не суждено.