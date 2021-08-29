Поражение 80% легких: богатая жена Прохора Шаляпина на грани смерти

Новоиспеченная жена певца Прохора Шаляпина впала в кому. Миллионершу Татьяну Дэвис госпитализировали вскоре после росписи. У нее диагностировали COVID. По словам артиста, у женщины поражено 80% легких, вследствие чего дышать сама она просто не может.

Дэвис — гражданка Канады. Лечат ее в одной из американских клиник. Шаляпин пока находится в России. В одном из последних интервью он сообщил, что был вынужден оставить супругу из-за некоторых обязательств. Но он очень за нее переживает и постоянно мониторит ситуацию.

«Главное — чтобы она выжила», — сокрушался Прохор в беседе корреспондентом сайта KP.RU.

По информации издания, 42-летняя Татьяна буквально находится при смерти. Врачи не решаются давать конкретных прогнозов. Они пробуют стабилизировать состояние миллионерши.

В Instagram Прохор Шаляпин продолжает постить фото и видео со своей пышной свадьбы. На мероприятии Татьяна Дэвис выглядит довольной и веселой. Она резвится с молодым мужем, даже не подозревая, что ее ждет впереди. По слухам, именно на банкете миллионершу могли заразить.

Фото, видео: Instagram @marinaorlovaofficial @angelinaizrailova

«Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в 4500 долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ. Мы очень переживаем, но надеемся на лучшее», — уточнял в беседе с журналистами актер Георгий Кирьянов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин женился в тайне от поклонников. Он заявил, что мероприятие прошло в Лас-Вегасе. На торжество ушло порядка 15 миллионов рублей. Артист уверяет, что свою взрослую жену любит всей душой. Он продолжает настаивать на том, что миллионерша покорила его своим умом, красотой и обаянием, а не большими деньгами.