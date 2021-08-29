Поражение 80% легких: богатая жена Прохора Шаляпина на грани смерти
42-летнюю владелицу сети адвокатских контор госпитализировали с СОVID вскоре после свадьбы. Российский певец серьезно переживает.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Новоиспеченная жена певца Прохора Шаляпина впала в кому. Миллионершу Татьяну Дэвис госпитализировали вскоре после росписи. У нее диагностировали COVID. По словам артиста, у женщины поражено 80% легких, вследствие чего дышать сама она просто не может.
Дэвис — гражданка Канады. Лечат ее в одной из американских клиник. Шаляпин пока находится в России. В одном из последних интервью он сообщил, что был вынужден оставить супругу из-за некоторых обязательств. Но он очень за нее переживает и постоянно мониторит ситуацию.
«Главное — чтобы она выжила», — сокрушался Прохор в беседе корреспондентом сайта KP.RU.
По информации издания, 42-летняя Татьяна буквально находится при смерти. Врачи не решаются давать конкретных прогнозов. Они пробуют стабилизировать состояние миллионерши.
В Instagram Прохор Шаляпин продолжает постить фото и видео со своей пышной свадьбы. На мероприятии Татьяна Дэвис выглядит довольной и веселой. Она резвится с молодым мужем, даже не подозревая, что ее ждет впереди. По слухам, именно на банкете миллионершу могли заразить.
«Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в 4500 долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ. Мы очень переживаем, но надеемся на лучшее», — уточнял в беседе с журналистами актер Георгий Кирьянов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин женился в тайне от поклонников. Он заявил, что мероприятие прошло в Лас-Вегасе. На торжество ушло порядка 15 миллионов рублей. Артист уверяет, что свою взрослую жену любит всей душой. Он продолжает настаивать на том, что миллионерша покорила его своим умом, красотой и обаянием, а не большими деньгами.
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