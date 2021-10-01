Видео задержания Саакашвили показали на грузинском ТВ

Видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показали на телеканале Pirveli. На кадрах, вышедших в эфир, запечатлено, как политика выводят из салона черного внедорожника в сопровождении сотрудников полиции. После бывшего главу государства заводят в наручниках в спецприемник.

О том, что Саакашвили вернулся в Грузию, стало известно сегодня утром. Политик утверждал, что прилетел В тбилиси накануне местных выборов якобы не для того, чтобы бороться за высокие должности, а чтобы отстаивать будущее детей.

Спустя несколько часов премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге сообщил о задержании Саакашвили.