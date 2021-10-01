Видео задержания Саакашвили показали на грузинском ТВ

|
Карина Бернтгольц
1 046

На кадрах запечатлено, как политика выводят из салона черного внедорожника в сопровождении сотрудников полиции.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; Грузинский телеканал Pirveli

Видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показали на телеканале Pirveli. На кадрах, вышедших в эфир, запечатлено, как политика выводят из салона черного внедорожника в сопровождении сотрудников полиции. После бывшего главу государства заводят в наручниках в спецприемник.

О том, что Саакашвили вернулся в Грузию, стало известно сегодня утром. Политик утверждал, что прилетел В тбилиси накануне местных выборов якобы не для того, чтобы бороться за высокие должности, а чтобы отстаивать будущее детей.

Спустя несколько часов премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге сообщил о задержании Саакашвили. 

+6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.92
0.26 84.46
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Огненная авария со спорткаром Аudi R8 в Москве зафиксировали уличные камеры
10:16
За информацию об убийце трех студенток под Оренбургом объявлена награда
9:50
Актриса Шукшина раскрыла гонорары звезд за участие в ток-шоу
9:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
9:23
Прохору все возрасты покорны: Любимые женщины и громкие романы Шаляпина
9:12
Исхудавший внук Пугачевой вышел в свет после заявления о неизлечимой болезни

Сейчас читают

Восточный гороскоп: Как по году рождения рассчитать совместимость с партнером
Птицы-убийцы: какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от пернатых
«Зачем умерла Татьяна?»: Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
Как по датам рождения супругов узнать, сколько будет у пары детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака