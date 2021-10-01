Простились без Шаляпина: Калашникова раскрыла неожиданные детали смерти Дэвис

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 117

Певица Калашникова сообщила, что жену Шаляпина кремировали раньше срока

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official; 5-tv.ru

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Канадская миллионерша умерла 30 сентября от тяжелых последствий коронавируса. В последний раз певец ее видел незадолго до госпитализации.

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина — певица Анна Калашникова — раскрыла детали смерти его супруги. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка сообщила, что канадскую миллионершу Татьяну Дэвис уже кремировали. Знаменитый певец, к сожалению, не успел с ней проститься.

«Уже кремировали — это ее родители выбрали. Там два варианта: либо кремация, потому что тяжелобольных и умерших от ковида у них кремируют, либо еще одна есть процедура», — заметила Анна.

Известно, что Дэвис проживала за границей много лет. В Канаде она провела и последние дни перед смертью. Когда миллионершу забрали в больницу, Шаляпин остался совсем один, потому решил на время перебраться в родную Россию. Узнав о трагедии, он просто не успел прилететь быстрее, чем любимую кремировали.

По словам Калашниковой, Прохор Шаляпин собирается прибыть в Канаду к моменту проведения традиционных поминок: либо на девятый день после смерти Татьяны Дэвис, либо на 40-й.

«Сейчас родители занимаются (организацией поминок — Прим. ред.). Я надеюсь, что он сможет (прилететь — Прим. ред.). Просто от того, что она умерла от тяжелой формы COVID, все усложнилось», — добавила Анна.

Злой рок

Несколько часов назад в Instagram Калашникова выложила пост таинственного содержания. Певица заметила, что ее жизнь, как и жизнь Прохора Шаляпина, наполнилась трагическими событиями после окончания романа.

В 2016-м селебрити объявили о расставании, у Анны появился новый богатый ухажер, она забеременела, похвалилась этим общественности, а потом случился выкидыш. За это время Прохор сменил несколько избранниц и как только рассказал фанатам о своей большой радости — свадьбе с Татьяной Дэвис, миллионерша умерла.

«Только он женился, я думаю: „Боже, наконец-таки у нас все наладилось!“ И вот… Ну разве не рок? Как только у нас что-то намечается, сразу какие-то проблемы!» — прокомментировала свой пост экс-возлюбленная Шаляпина.

Instagram @annakalash

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие тайны хранила от Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Дэвис.

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина
1 окт
Для сомневающихся: Мать Шаляпина предъявила доказательства смерти Дэвис
1 окт
Жизнь на грани правды и лжи: Какие тайны хранила покойная жена Шаляпина
1 окт
Цымбалюк-Романовская о смерти жены Шаляпина: «Я не верю в истории Прохора»
1 окт
Стало известно, где и как похоронят умершую от COVID-19 жену Прохора Шаляпина
1 окт
«Зачем умерла Татьяна?»: Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
1 окт
Экс-супруга Лариса Копенкина посочувствовала овдовевшему Прохору Шаляпину
1 окт
Близкий друг Шаляпина рассказал, почему певец не сможет проститься с женой
1 окт
Штурм рассказала о череде несчастий в жизни Шаляпина: «Смерть рядом с ним стояла»
1 окт
Таролог объяснила мистическую череду смертей вокруг Шаляпина его кармой
1 окт
Дейнега заступилась перед хейтерами за Шаляпина после смерти жены
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
72.92
0.26 84.46
0.15
Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Волочкова показала родившихся в ее доме детей: «Милашки дочки»
23:06
Пушистые приметы: как узнать свое будущее по цвету перебегающей дорогу кошки
22:53
После сложной операции футболист Пеле будет восстанавливаться дома
22:44
Для сомневающихся: Мать Шаляпина предъявила доказательства смерти Дэвис
22:36
Захарова оценила «беспокойство» Зеленского о задержанном в Грузии Саакашвили
22:29
Таролог объяснила болезнь Губина порчей: «Он очень слаб»

Сейчас читают

Птицы-убийцы: какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от пернатых
Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака
«Зачем умерла Татьяна?»: Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
Как по датам рождения супругов узнать, сколько будет у пары детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака