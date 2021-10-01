Простились без Шаляпина: Калашникова раскрыла неожиданные детали смерти Дэвис

Канадская миллионерша умерла 30 сентября от тяжелых последствий коронавируса. В последний раз певец ее видел незадолго до госпитализации.

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина — певица Анна Калашникова — раскрыла детали смерти его супруги. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка сообщила, что канадскую миллионершу Татьяну Дэвис уже кремировали. Знаменитый певец, к сожалению, не успел с ней проститься.

«Уже кремировали — это ее родители выбрали. Там два варианта: либо кремация, потому что тяжелобольных и умерших от ковида у них кремируют, либо еще одна есть процедура», — заметила Анна.

Известно, что Дэвис проживала за границей много лет. В Канаде она провела и последние дни перед смертью. Когда миллионершу забрали в больницу, Шаляпин остался совсем один, потому решил на время перебраться в родную Россию. Узнав о трагедии, он просто не успел прилететь быстрее, чем любимую кремировали.

По словам Калашниковой, Прохор Шаляпин собирается прибыть в Канаду к моменту проведения традиционных поминок: либо на девятый день после смерти Татьяны Дэвис, либо на 40-й.

«Сейчас родители занимаются (организацией поминок — Прим. ред.). Я надеюсь, что он сможет (прилететь — Прим. ред.). Просто от того, что она умерла от тяжелой формы COVID, все усложнилось», — добавила Анна.

Злой рок

Несколько часов назад в Instagram Калашникова выложила пост таинственного содержания. Певица заметила, что ее жизнь, как и жизнь Прохора Шаляпина, наполнилась трагическими событиями после окончания романа.

В 2016-м селебрити объявили о расставании, у Анны появился новый богатый ухажер, она забеременела, похвалилась этим общественности, а потом случился выкидыш. За это время Прохор сменил несколько избранниц и как только рассказал фанатам о своей большой радости — свадьбе с Татьяной Дэвис, миллионерша умерла.

«Только он женился, я думаю: „Боже, наконец-таки у нас все наладилось!“ И вот… Ну разве не рок? Как только у нас что-то намечается, сразу какие-то проблемы!» — прокомментировала свой пост экс-возлюбленная Шаляпина.

Instagram @annakalash

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие тайны хранила от Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Дэвис.