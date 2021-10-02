Мать Шаляпина впервые рассказала, будет ли ее сын претендовать на наследство Дэвис

Умершую от коронавируса жену известного певца еще не успели похоронить — но злые языки уже делят ее наследство в социальных сетях.

Мать Прохора Шаляпина ответила пользователям, активно обсуждающим наследство канадской миллионерши Татьяны Дэвис, которая скончалась спустя два месяца после свадьбы с певцом. Хейтеры решили, что смерть супруги для исполнителя это не повод для трагедии, а возможность обогатиться. Однако родительница Шаляпина возмущена подобными пересудами.

«Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями?» — спросила она.

По мнению матери певца, разговор об этом можно было бы заводить, если бы знаменитости прожили вместе несколько лет и успели бы обзавестись общим имуществом.

«Мы не алчные люди, чтобы лезть в чужой огород», — заявила мама Шаляпина.

Она призналась, что ее выводят из себя комментарии злопыхателей, которые критикуют артиста абсолютно без повода, делят наследство человека, которого еще похоронить не успели, и предполагают, что Шаляпин радуется произошедшему.

«Он сейчас дома, полностью обесточен. Не хочет ни с кем общаться, не берет трубки, только со мной созванивается», — рассказала мать певца о его состоянии.

Женщина призналась, что с Татьяной ее сын снова «зацвел» — и до последнего не верил в ее смерть, даже звонил родителям Дэвис узнавать, действительно ли его жена умерла.

«Когда Прохор был у нее, каждый раз звонил по видео. Я смотрела, как они мерили платье, Таня смеялась, была счастлива. Какой-то злой рок — выйти замуж и через три дня заболеть смертельной болезнью», — сокрушалась мать Шаляпина в разговоре с Teleprogramma.pro.

За сына она сильно беспокоится — на него льются потоки негатива, но у исполнителя нет к этому никакого иммунитета, певец тяжело переживает случившееся.

5-tv.ru напоминает, что жена Прохора Шаляпина, адвокат и бизнес-леди Татьяна Дэвис умерла от коронавируса — она была владелицей многомиллионного состояния. Мужа своего она баловала, в том числе — приобрела и записала на него недвижимость в Москве стоимостью в 70 миллионов долларов.