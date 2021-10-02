Исхудавший внук Пугачевой вышел в свет после заявления о неизлечимой болезни

Сын Вадимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте Никита Пресняков показался публике после заявления о борьбе с неизлечимой болезнью. Невозможно не заметить, как сильно похудел молодой человек, однако всему виной не крайне тяжелое состояние, а диета, которой приходится придерживаться. Вместе с супругой-моделью Аленой Красновой он пришел на премьеру фильма «Веном 2» в Москве.

Instagram @npresnyakov

Около двух недель назад Пресняков рассказал, что у него в желчном пузыре врачи обнаружили полипы — доброкачественные опухоли. Причиной недуга стало неправильное питание. Излечить его нельзя, но можно остановить, и в этом музыканту помогает специальная диета. Из рациона внука Аллы Пугачевой полностью исключена жирная и острая пища, кроме того, есть ему нужно с периодичностью в два часа и маленькими порциями.

Если не соблюдать рекомендации медиков, появится риск развития онкологического заболевания. И тогда удалять полипы придется оперативным путем. Как рассказывал 5-tv.ru артист, в этом случае есть шанс лишиться желчного пузыря, кроме того злокачественные опухоли могут, как известно, обернуться серьезными последствиями для всего организма. Алена Краснова в интервью сайту KP.RU заявила, что в их доме теперь только здоровая пища и никакого мяса.

Мама Преснякова Кристина Орбакайте, как оказалось, даже не знала, что у сына проблемы со здоровьем. Когда сын поделился, приняла новость спокойно. Как отметила певица, у все бывают «какие-то» болячки, к тому же лечение наследнику досталось не самое изнуряющее — всего лишь диета. Сам же Пресняков теперь озадачен изменившейся внешностью. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, как намерен победить образ исхудавшего «шаолиньского монаха».