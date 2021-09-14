Никита Пресняков рассказал о своей диете: «Стал похож на шаолиньского монаха»

Никита Пресняков признался, что, придерживаясь вынужденной диеты, «высох» и стал похож на «шаолиньского монаха». Ранее сын эстрадных певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего объявил, что врачи диагностировали у него болезнь, вызванную неправильным питанием, из-за чего ему пришлось резко сменить рацион.

«Сейчас у меня силы достаточно, но я очень сухой, похож на монаха шаолиньского. У меня проявился пресс, что мне нравится, и жене нравится. И в принципе все мышцы прорисованы очень хорошо, потому что жир весь ушел», — рассказал музыкант в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Он также поделился, чем и как питается во время оздоровительной диеты.

«Я заказываю специальную кухню. Нашел сервис, который привозит раз в два дня коробочки с готовой едой. <…> Все должно быть нежирное, нежареное, несоленое, неострое. <…> Главное, я ем маленькими порциями через каждые два часа. Я даже в театр иду работать и беру с собой эти коробки, и через каждые два часа делаю перерыв и перекусываю», — рассказал Пресняков.

Он отметил, что диетические блюда пришлись ему по вкусу, но раз в неделю он балует себя какой-то любимой едой, например, суши.

Также внук Примадонны заявил, что намерен в скором времени внести коррективы в свою диету: он планирует возобновить тренировки в тренажерном зале и как минимум «поднакачать грудь», но для таких нагрузок его нынешнего рациона будет маловато. Возможно, придется начать принимать специальные протеиновые напитки, размышляет музыкант.

Ранее поклонники Никиты Преснякова всполошились, заметив, что их любимец внезапно сильно похудел. Музыканту пришлось объяснить, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки. Из-за этого ему пришлось сесть на строгую диету, которая и вызвала стремительное похудение. При этом он подчеркивает, что чувствует себя вполне здоровым.

Как рассказал Пресняков в беседе с 5-tv.ru, причиной его болезни врачи назвали неправильное питание. Он признался, что раньше не придерживался никакого режима приема пищи, мог плотно покушать на завтрак, потом целый день ничего не есть и снова наесться на ночь. В итоге заработал проблемы с желчным пузырем.