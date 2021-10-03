Миро назвала причину ухода тяжелобольного Андрея Губина со сцены

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Оксана Тарасова
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По словам самого артиста, его карьера рухнула из-за тяжелой болезни, но светская сплетница уверена, что это лишь отговорка.

Миро назвала причину ухода тяжелобольного Андрея Губина со сцены

Фото: YouTube / Россия 1

Андрей Губин сам пустил под откос успешную карьеру, потерял деньги и здоровье, потому что не думал о своем будущем, жил одним днем. Такое мнение выразила известная светская сплетница Лена Миро в своем блоге.

Недавно интервью певца, в котором он рассказал о тяжелом неврологическом недуге, от которого буквально заживо гниет, заставило публику переживать и сочувствовать. Оказалось, миловидный парень, звезда 90-х и кумир девушек обернулся уставшим от жизни, глубоко несчастным человеком, который просто ждет, когда болезнь его добьет. Как признавался Губин, смерти не боится, жалеет лишь о том, что счастья в его жизни не было. И уже не будет.

Причиной своего состояния музыкант назвал множество спортивных травм, полученных в юности. К 28 годам у него появились боли, которые постоянно усиливались, с временем превратившись в проклятие. Из-за боли артист не может выступать. Даже постоять с микрофоном под фонограмму для него испытание. Но блогер Миро не верит певцу.

«Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью… Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить, не думая наперед», — написала она.

Сейчас исполнитель живет на деньги, что получает от использования прав на песни. Однако этими средствами достойного существования не обеспечишь, не хватает. Как признавался Губин, он даже подумывал продать свою единственную квартиру в Москве, так как порой нечего было есть. При этом свои нынешние произведения он оценивает высоко. Певец считает, что некоторые композиции подошли бы даже Рианне.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Андрей Губин отказался признавать внебрачных детей.

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