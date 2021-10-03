Ольга Бузова спародировала Елену Степаненко и рассказала, за кого вышла бы замуж

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Оксана Тарасова
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После рассказа Давы о попытках поющей телеведущей вернуть его, звезда решила доказать, что не сломлена отказом и сливом в сеть личной переписки.

Ольга Бузова спародировала Елену Степаненко и рассказала, за кого вышла бы замуж

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Звезда «Дома-2», а также певица, телеведущая и медиадива, которой она себе представляется, Ольга Бузова заявила — она вышла бы замуж за себя. Нарядившись в костюм с мужского плеча с галстуком-бабочкой и наложив на лицо роскошный фильтр, селебрити влюбилась. Она опубликовала сторис из машины, в которой по пути на очередное шоу, как обычно, открывает рот под собственные песни. Видео сопроводила упомянутой подписью о замужестве.

Instagram @buzova86

В следующей публикации артистка предстала в роковом образе — мерцающем алом платье в пол. Но голливудский стиль почему-то решила применить, пародируя одно из выступлений экс-супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко. Исполнение Бузовой, собственно, снова заключалось в открывании рта в такт словам юмористки. Ну, почти в такт.

«Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало — нет, потерял! Потому что женщина — не спирт: разведенная слабее не становится!» — провозгласила звезда голосом Степаненко.

Стоит отметить, и Степаненко, и Бузова пережили громкие расставания с мужчинами. Первая после 30 с лишним лет брака была заменена молодой помощницей, которая к данному моменту успела родить 76-летнему Евгению Петросяну сына. Суды по разделу имущества идут третий год. Вторая рассталась с рэпером Давидом Манукяном в январе 2021-го. Рассталась со скандалом, обвинив в насилии и издевательствах. 

@buzova86

Вот вот 👆🏻

♬ оригинальный звук — прикинь, есть и такое

На днях Бузова заявила, что существуют идеальные бывшие, вроде ее экс-бойфренда Тимофея Майорова, с которыми можно и расстаться красиво, и дружить потом еще 15 лет. На это Дава ответил публикацией переписки с телеведущей, в которой та звонит поздней ночью и умоляет поговорить с ней. Так он решил развеять слухи и прекратить обвинения в недостойном мужском поведении.

Бузова которую в последнее время часто подозревают в злоупотреблении спиртным, пережила разоблачение стойко, опрометчиво сравнила себя с алкоголем, но настояла — разрыв сделал ее только сильнее.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дава рассказал, какой ультиматум ему поставила Бузова перед громким расставанием.

Тема:
Ольга Бузова
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