🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 4 октября, убывающая Луна в Деве сулит представителям многих знаков зодиака удачный день для кропотливой работы. Также день будет благоприятным для финансовых операций.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 октября, убывающая Луна в знаке Девы принесет представителям многих знаков зодиака удачу, энергию и силы для любых начинаний. Все задуманное будет легко реализовываться. День будет удачным для всего, что связано с деньгами и финансовыми операциями, так что не теряйте время и вкладывайтесь в свои идеи и проекты.
♈ Овен
В жизни каждого наступает момент, когда он уже не считает себя тем, кем был раньше. Кто-то называет это «духовным пробуждением». Иные относятся к этому путешествию как к «возвращению домой». Но прежде чем вы обретете свет, нужно расстаться с тьмой, сковывающей вас. Слейтесь со Вселенной в едином мелодии, Овны, и узнайте — что нужно отринуть для перехода на новый уровень.
Космический совет: не зацикливайтесь на том, что от вас требуют другие.
♉ Телец
4 октября для вас день, чтобы любить и быть любимыми! Сегодня самое время сказать партнеру, как вы сходите от него с ума. Впадите в старую добрую романтику, Тельцы. Раскройте душу и сердце — это поможет сблизиться. Одинокие Тельцы, знайте, что ваш тайный поклонник может рассказать о своих чувствах. Открывайтесь и открывайтесь: быть сбитым с ног в конце концов не так и плохо!
Космический совет: будьте откровенны.
♊ Близнецы
Дышите позитивом, выдыхайте негатив, Близнецы! Продолжайте работать над достижением целей в спорте и здоровом образе жизни, потому что это приносит вам часть внутреннего спокойствия. Когда мы работаем над своим телом, мы не просто поправляем свое физическое здоровье — мы также помогаем восстановить умственное и эмоциональное равновесие. Питайтесь правильно, спите по восемь часов в сутки, делайте зарядку. Сделайте шаг в нужном направлении. Загрузите на телефон приложение с фитнес-тренировками или очищающими диетами.
Космический совет: пришла пора привести тело в форму и добиться хороших результатов.
♋ Рак
Все ошибаются, и вы не исключение, Раки. Однако стоит оставить прошлое в прошлом и начать все заново. Дом и семья очень важны для вас. Будьте катализатором, который объединит всех родственников и заставит их сесть за стол переговоров. Хорошие времена наступят совсем скоро, готовьтесь.
Космический совет: все решается в семье. Заставьте близких собраться за одним столом.
♌ Лев
Львы, в последнее время вашими постоянными спутниками были конфликт и хаос. Легко обвинять других людей и обстоятельства в том, что сейчас с вами происходит. А вот взгляд внутрь себя требует настоящего мужества. Первый вопрос, который вам нужно задать себе: вы в мире с самим собой? Если нет, то вы знаете, куда стоит направить энергию. Работа над собой изменит и отношения с окружающими.
Космический совет: разрешите конфликт внутри себя.
♍ Дева
Если у вас есть к кому-то чувства, винить остается только звезды. Ну вот так вышло! Не ждите, пока в вашей жизни случится что-то еще, Девы. Возьмите дело в свои руки, но помните, что нельзя теряться в грезах. Кроме того, вам необходимо оставаться в настоящем, ведь как известно, ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. Для кого-то сегодня есть повод сделать первый шаг, для кого-то: пригласить на ужин супруга или супругу, с которым уже не первый год вместе.
Космический совет: возьмите дела в свои руки.
♎ Весы
Посмотрите, как вы преодолеваете трудности и переопределяете цели. Ничто не остановит вас на пути, если вы вкладываетесь в работу по-настоящему, Весы. Продолжайте источать силу, мужество и вдохновение. Это помогает не только вам, но и вашим близким. Не позволяйте внешним обстоятельствам поколебать ваш внутренний оптимизм.
Космический совет: идите вперед, несмотря ни на что.
♏ Скорпион
Скорпионы, покажите своим страхам, кто тут босс. Есть что-то, что пугает вас с давних пор? Доставайте этот страх из тайников своей души и хорошенько с ним поработайте. Все что от него потом останется, развейте по ветру. День хорош для кардинальных перемен на трудовом фронте. Если не готовы сменить профессию, то хотя бы не откажите себе в удовольствии ввязаться в авантюру с совершенно сумасшедшим проектом.
Космический совет: сделайте что-то, что раньше пугало вас до обморока.
♐ Стрелец
Стрельцы, не отчаивайтесь, надежда еще есть. Хватит смотреть на мир печальными глазами, лучше прислушайтесь к тому, что нашептывает вам ваш внутренний голос: «Жизнь меняется в лучшую сторону!». Верьте этому шепоту. Сегодня вам лучше не строить никаких грандиозных планов по захвату мира, лучше займитесь медитацией. Звезды рекомендуют выбраться на природу, желательно поближе к естественному водоему.
Космический совет: прислушайтесь к тому, что шепчет вам ваше сердце.
♑ Козерог
Вернитесь к своему еженедельному духовному руководству: не позволяйте людям становиться приоритетом в вашей жизни, когда вы — только их выбор. Дорогие Козероги, поймите, что счастье приносит только взаимность. Восстановите баланс там, где нужно. Найдите способ сообщить, что вы хотите от этого союза. Тот, кто любит, будет готов встретиться с вами и на полпути.
Космический совет: не позволяйте людям манипулировать вашими чувствами.
♒ Водолей
То, на что вы надеялись и молились, наконец должно стать реальным, Водолеи. Но не вините себя, если чересчур блаженная улыбка вызывает у вас проблемы с коллегами. Это не ваша вина, что они не наткнулись на эликсир счастья. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, уделите время своему любимому занятию — например, пению в душе или игре с домашним питомцем. Вы даже можете посетить кружок медитации или исцеления, где вы сможете пообщаться с единомышленниками и поделиться своими знаниями.
Космический совет: не стесняйтесь быть счастливыми!
♊ Рыбы
Вам не понадобится применять чары, чтобы привлечь вторых половинок. Удача сама постучится в вашу дверь, Рыбы. Разыграйте свои карты правильно и увидите, что все пойдет как надо. Случайные встречи могут объединить вас с сильными людьми. Однако вознаграждение, на которое вы надеетесь, может прийти не сразу. Продолжайте фокусироваться на долгосрочных целях.
Космический совет: правильный настрой обеспечит выигрыш.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 4 по 10 октября. В следующие семь дней нас ожидает довольно непростой период. Астролог Алена Никольская советует воздержаться от бурных ссор и уделить внимание детям.
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