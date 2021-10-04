🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 октября, убывающая Луна в знаке Девы принесет представителям многих знаков зодиака удачу, энергию и силы для любых начинаний. Все задуманное будет легко реализовываться. День будет удачным для всего, что связано с деньгами и финансовыми операциями, так что не теряйте время и вкладывайтесь в свои идеи и проекты.

♈ Овен

В жизни каждого наступает момент, когда он уже не считает себя тем, кем был раньше. Кто-то называет это «духовным пробуждением». Иные относятся к этому путешествию как к «возвращению домой». Но прежде чем вы обретете свет, нужно расстаться с тьмой, сковывающей вас. Слейтесь со Вселенной в едином мелодии, Овны, и узнайте — что нужно отринуть для перехода на новый уровень.

Космический совет: не зацикливайтесь на том, что от вас требуют другие.

♉ Телец

4 октября для вас день, чтобы любить и быть любимыми! Сегодня самое время сказать партнеру, как вы сходите от него с ума. Впадите в старую добрую романтику, Тельцы. Раскройте душу и сердце — это поможет сблизиться. Одинокие Тельцы, знайте, что ваш тайный поклонник может рассказать о своих чувствах. Открывайтесь и открывайтесь: быть сбитым с ног в конце концов не так и плохо!

Космический совет: будьте откровенны.

♊ Близнецы

Дышите позитивом, выдыхайте негатив, Близнецы! Продолжайте работать над достижением целей в спорте и здоровом образе жизни, потому что это приносит вам часть внутреннего спокойствия. Когда мы работаем над своим телом, мы не просто поправляем свое физическое здоровье — мы также помогаем восстановить умственное и эмоциональное равновесие. Питайтесь правильно, спите по восемь часов в сутки, делайте зарядку. Сделайте шаг в нужном направлении. Загрузите на телефон приложение с фитнес-тренировками или очищающими диетами.

Космический совет: пришла пора привести тело в форму и добиться хороших результатов.

♋ Рак

Все ошибаются, и вы не исключение, Раки. Однако стоит оставить прошлое в прошлом и начать все заново. Дом и семья очень важны для вас. Будьте катализатором, который объединит всех родственников и заставит их сесть за стол переговоров. Хорошие времена наступят совсем скоро, готовьтесь.

Космический совет: все решается в семье. Заставьте близких собраться за одним столом.

♌ Лев

Львы, в последнее время вашими постоянными спутниками были конфликт и хаос. Легко обвинять других людей и обстоятельства в том, что сейчас с вами происходит. А вот взгляд внутрь себя требует настоящего мужества. Первый вопрос, который вам нужно задать себе: вы в мире с самим собой? Если нет, то вы знаете, куда стоит направить энергию. Работа над собой изменит и отношения с окружающими.

Космический совет: разрешите конфликт внутри себя.