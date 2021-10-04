Сергей Соседов отказал «Тату» в успехе после воссоединения: «Время ушло»

Музыкальный критик прокомментировал заявление Лены Катиной о предстоящем трибьюте весной 2022 года.

Группа «Тату» никогда не станет настолько же успешной, как нулевых, а воссоединение спустя годы едва ли будет успешным. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru журналист, телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов. Лучшие времена дуэта, уверен он, позади, и пика славы не вернешь.

Накануне экс-солистка группы Лена Катина на своей странице в Instagram анонсировала официальный трибьют «Тату» весной 2022 года. Она также спросила у подписчиков, кого еще из артистов и диджеев стоит пригласить поучаствовать в концерте. Фанаты, зная, что прежде Катина и ее партнерша Юлия Волкова не просто перестали работать вместе, но и прервали всякое общение, были приятно удивлены.

Помимо этого, продюсер «Тату» Сергей Галоян публично запретил Елене Катиной исполнять свои старые хиты, авторским правом на которые он обладает. Речь шла о хитах «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Мальчик-гей» и «Вся моя любовь». По мнению Галояна, образ певицы не соответствует формату музыки, а некоторые высказывания Катиной порочат его репутацию.

«Может быть, та же будет группа, тот же дуэт, но с другим репертуаром? А может быть, они к тому времени договорятся об исполнении главных хитов, такое тоже может быть. Там же все дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься», — рассуждал Соседов.

Будет ли группа «Тату» снова популярной?

Критик также заметил, что объявление экс-солистки «Тату» может быть связано не с реальными планами снова выступать с партнершей, а лишь с желанием прокатиться на волне былой славы. Пост в Instagram, сказал журналист, не документ, поэтому готовиться к выходу на сцену Волковой и Катиной пока рановато. При этом, полагает Соседов, несколько концертов группы вполне могут оказаться финансово выгодными, так как прежние поклонники захотят увидеть кумиров юности. Но едва ли пик славы достижим.

«Но мне сдается, время этой группы ушло. Время ушло, и ни о каком былом успехе не может быть и речи… Может быть будет какой-то успех на волне былых воспоминаний, но новый репертуар… Какой же он должен быть, чтобы зацепить публику? Не знаю. Юлия Волкова в вокально не слишком хорошей форме, мягко скажем. Та что я не верю в успех этого дуэта при воссоединении», — заявил Соседов.

Желание Лены Катиной вернуться в прошлое недавно проявилось на вечеринке, посвященной запуску нового шоу. Гости мероприятия решили развлечь себя караоке, и артистка тут же определилась с композицией. Она взяла в руки микрофон и запела главный хит «Тату».

Получалось с музыкальной точки зрения не очень метко, но тут к рыженькой «татушке» присоединилась Ольга Бузова, и слух у обеих как будто полностью отключился. Может, виновата громкая музыка, из-за которой артистки не слышали сами себя — не может же быть, что певицы плохо поют? Увидев представление, Ксения Собчак не удержалась, сняла звезд на видео и потом высмеяла в соцсетях на всю страну. 5-tv.ru публиковал ролик о том, как Катина и Бузова «сходили с ума».