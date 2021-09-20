Караоке мимо нот: живое исполнение хита «Тату» Бузовой и Катиной сняли на видео

Поющая телеведущая Ольга Бузова и экс-солистка «Тату» Лена Катина исполнили один из самых популярных хитов упомянутой группы «Я сошла с ума». Свидетелем представления, которое лишь отдаленно напоминало выступление профессиональных артистов, стала журналистка Ксения Собчак. С ее легкой руки было снято видео, которое позже попало в сеть.

«Это прямо сейчас на презентации нового шоу ТНТ новый состав группы „Тату“ с Ольгой Бузовой. Где-то сейчас грустно закурил косяк Иван Шаповалов», — подписала кадры Собчак.

Иван Шаповалов, как известно, является создателем дуэта «Тату», состоявшего из Лены Катиной и Юлии Волковой. Он также был продюсером коллектива с 1999 по 2004 годы. Неожиданный новый состав сформировался экспромтом, как пояснила Ксения Собчак, на празднике в честь нового шоу, ведущей которого стала Ольга Бузова.

Вечеринка окончилась караоке-развлечениями — тогда-то Катина и решила напомнить всем приглашенным о своем раннем творчестве, пишет Газета.ru. К певице присоединилась и Бузова, которая, как из известно, петь просто обожает и делает это так часто, как только может. Ей уже удалось покорить десятки концертных площадок и сцену МХАТ имени Горького. Однако в вокальном мастерстве одаренной множеством талантов звезды часть аудитории, мягко говоря, сомневается.

Сама же Бузова не раз заявляла, что ее востребованность в шоу-бизнесе говорит лишь об одном — во всех сферах искусства знаменитость ждет успех, а все, к чему она прикасается, превращается в золото.

Насчет золота, к слову, не обманывает! Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ольга Бузова рассказала о своих ежемесячных доходах и подтвердила статус одной из самых завидных 35-летних невест.