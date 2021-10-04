Стало известно, когда восстановят работу сервисов Facebook

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Надежда Квашенко
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Популярные мессенджеры оказались недоступны для миллионов пользователей по всему миру. В корпорации заявили, что интенсивно работают над устранением неполадок.

Стало известно, когда восстановят работу сервисов Facebook

Фото: globallookpress.com / Debarchan Chatterjee

Масштабные неполадки в работе сервисов, принадлежащих корпорации Facebook, зафиксированы 4 октября в конце рабочего дня. Около 19:00 пользователи забили тревогу — неожиданно они не смогли войти в социальную сеть Facebook, мессенджер WhatsApp, а также в Instagram.

Сообщается, что проблемы связаны с работой центра обработки и хранения данных. Предполагается, что восстановить функционирование сервисов удастся за пять часов, об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Однако, как успокоили пользователей в Facebook, основные функции популярных соцсетей и мессенджера будут доступны гораздо раньше.

Представители корпорации Марка Цукерберга также принесли извинения за доставленные неудобства и уверили, что интенсивно работают над тем, чтобы восстановить доступ к приложениям.

По данным портала Downdetector, с 18:30 4 октября наблюдался всплеск жалоб от пользователей соцсети на сложности в процессе авторизации, проблемы с загрузкой данных, невозможность отправлять сообщения и подключения к серверу.

Известно, что проблемы в работе основных сервисов американского гиганта наблюдались и раньше, но такого глобального сбоя еще не было.

В связи с известием о возникших неполадках, зафиксировано снижение стоимости акций компании на рынке. Сегодня они котируются по цене на пять процентов ниже.

Между тем, в начале осени в адрес крупнейшей корпорации уже высказывалось немало недовольства. Бывшие сотрудники компании слили в СМИ информацию о том, что WhatsApp никак не шифрует сообщения пользователей и вся переписка может быть доступна сотрудникам компании, чем они активно пользуются — читают и даже передают содержимое текстовых посланий частных лиц в Минюст США.

В Facebook тогда заверили, что просматривают только сообщения с пометкой «Пожаловаться» с тем, чтобы отследить запрещенный контент, но это мало кого успокоило.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что с ноября этого года WhatsApp может быть недоступен для всех владельцев мобильных телефонов, на которых установлена старая версия операционных систем Android и iOS. Это связано со стремлением Facebook сократить расходы ведь по словам представителей компании, на поддержание работы старой версии приложения уходит неоправданно много средств.

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