Звездный юрист назвал реальный возраст умершей жены Прохора Шаляпина

По словам Александра Бенхина, с личностью погибшей связано много странных вещей, поэтому даже информацию о возрасте было крайне трудно раздобыть.

Звездный адвокат Александр Бенхин выяснил настоящий возраст усопшей жены Прохора Шаляпина. В сети фигурирует возраст 42 года, хотя даже ее знаменитый муж все время утверждал, что ей было 47 лет.

«Сложно было изначально найти ее контакты, потому что она всем представлялась, как Таня (Tanya — на английском), но во всех официальных документах и в реестре адвокатов в Канаде она числится, как Татьяна Клаудиа Дэвис (Tatiana Claudia Davis). Потом мне было удивительно, что везде пишут, будто ей 42 года, но даже Прохор подтверждает, что ей на самом деле было 47. Она 1974 года рождения», — сообщил звездный адвокат в интервью Teleprogramma.pro.

Дело в том, что на имя Татьяны Клаудии Дэвис зарегистрированы две адвокатские конторы. Когда юрист дозвонился до каждой из них — ему ответила одна и та же женщина. Это может свидетельствовать лишь то, что умершая жена знаменитости не так богата, как все говорят и на самом деле фирма всего одна. Подтверждает это и то, что женщина была кремирована не в Канаде, а в Лос-Анжелесе, где она и умерла. Если бы были деньги, то родственники могли бы забрать ее домой, считает Бенхин.

К слову, сами обстоятельства смерти жены Прохора Шаляпина выглядят весьма загадочно. Ведь она практически на свадьбе заразилась коронавирусом, а затем пару месяцев спустя скончалась. Многие считают, что это был ловкий маркетинговый ход известного певца. Ведь даже бывшая возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что их отношения были не настоящими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Прохору Шаляпну теперь «не пролететь» с наследством умершей жены.