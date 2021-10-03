Жорин оценил шансы Шаляпина «не пролететь» с наследством при наличии контракта

После внезапного известия о смерти Татьяны Дэвис, с которой Прохор Шаляпин сыграл грандиозную свадьбу за 15 миллионов рублей, многие задумались о том, как будет решен вопрос с наследством.

Ранее сообщалось, что супруга певца — дама не простая и весьма состоятельная. Говорили, что именно она оплачивала баснословные расходы на всем протяжении этого романа, окружив молодого мужа роскошью и комфортом.

Известно, что накануне свадьбы Дэвис, как женщина, владеющая сетью адвокатских контор, и, следовательно, подкованная в юридических вопросах, настояла на подписании внушительного брачного контракта, который составил целых 150 страниц.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, какие шансы имеет Шаляпин на то, чтобы получить наследство покойной жены.

«Брачный контракт, в некоторой части, имеет значение для вступления в наследство. Если бы контракта не было, то Проше полагалась бы половина совместно нажитого имущества», — отметил адвокат.

В таких случаях, добавил Жорин, если супруга умирает, то сначала выделяется половина совместного имущества, а на другую часть он вступает в наследство как супруг и наследник первой очереди, наряду с родителями покойной и детьми, если они у нее были.

«Если был брачный контракт, то нужно посмотреть, что ему принадлежит в соответствии с этим документом. Тогда это имущество также вычленяется из наследственной массы и передается ему», — сказал Жорин.

Адвокат искренне удивился объему контракта, недоумевая, что такое загадочное там могло быть расписано на 150 страницах.

Тем не менее, даже если в документе указано, что Шаляпину не принадлежит ничего из заработанного Дэвис, это вовсе не означает, что он останется ни с чем.

По словам Жорина, он все равно является наследником первой очереди, если только покойная не оставила завещание, в котором не упомянула молодого супруга.

«Если наряду с брачным контрактом, в котором Шаляпин отсутствует, он также не указан в завещании, то тогда он на 100% «пролетает», — подытожил звездный адвокат.

Жорин также увидел аналогию в истории Шаляпина и Дэвис со скандалом, который разыгрался в результате борьбы за наследство певицы Валентины Легкоступовой. Как известно, супруг покойной певицы Юрий Фирсов, также сначала заявлял о том, что он человек обеспеченный и ему ничего не нужно из имущества скончавшейся жены. Однако в итоге нажитое Легкоступовой, включая квартиру в Москве, было разделено на четыре равных доли между мамой певицы, двумя ее детьми и Фирсовым, который быстро въехал на жилплощадь покойной и сразу же поменял замки.

Ok.ru/ Юрий Фирсов

Стоит отметить, что многие были склонны видеть финансовую составляющую этих отношений в качестве приоритета для Шаляпина. Однако близкие и друзья певца выступают с заявлениями, что артист не преследовал меркантильные цели в любовной истории с Дэвис и сейчас готов благородно отказаться от наследства.

По словам матери певца, Елены Колесниковой, которая, к слову, даже не успела познакомиться с невесткой, ни на какое имущество Татьяны Прохор претендовать не собирается и «поступит по совести», а все, заработанное Дэвис, достанется ее родителям.

Давняя подруга и коллега артиста Наталья Штурм рассказывала, что общалась с покойной женой Шаляпина и та произвела на нее самое положительное впечатление.

Штурм описала Дэвис как женщину умную, спокойную и радушную. Певица даже призналась, что, по ее мнению, именно о такой жене всегда мечтал сам Прохор, который вырос в неблагополучной семье и стремился жить красиво.

Действительно, за время романа с канадской бизнес-леди Прохор не был обделен вниманием возлюбленной, которая старалась сделать так, чтобы ее избранника окружало все самое лучшее — круизы на дорогих лайнерах, одежда из модных бутиков, отдых в люксах элитных отелей и все возможные развлечения по высшему классу.

Более того, по предварительной информации, Дэвис в свое время купила и оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве общей стоимостью порядка 70 миллионов долларов. Прохор заявлял, что это вынужденное и временное решение, связанное с тем, что сама бизнес-леди не может приехать в Россию и недвижимость все равно принадлежит ее родителям.

Однако, как будет развиваться история с наследством, покажет время, которое и прольет свет на пока остающиеся в тени факты американской любви Прохора Шаляпина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшая жена Прохора Шаляпина прокляла его хейтеров.