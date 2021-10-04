Эксперт назвал три главных причины «падения» Facebook, Instagram и WhatsApp

После глобального сбоя даже стоимость акций корпорации Fасеbооk резко упала. Но кто в этом виноват и чего ждать дальше?

Вечером 4 октября граждане разных стран мира начали массово жаловаться на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Представители корпорации Марка Цукерберга, которой и принадлежат соцсети и мессенджер, извинились перед юзерами и пообещали исправить ситуацию за ближайшие пять часов. Точную причину «падения» платформ не назвали. Впрочем, в России и так знают, какие проблемы могли произойти.

Виноваты хакеры?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru компьютерный программист Дмитрий Артемович заявил, что причин массового сбоя может быть несколько. Речь идет о разных видах ЧП на так называемой «центральной части сервера», от которого зависит работа и социальных сетей, и платформы для звонков и обмена сообщениями.

«Обновили что-нибудь центральное. Скажем, базу данных, и полетело все. Тестировать надо!» — иронично заметил российский эксперт.

По мнению Артемовича, на «центральной части» также могло произойти настоящее ЧП. Например, где-то резко отключился свет, и части сервера загорелись. По мнению компьютерного специалиста, такое случается постоянно. Несколько месяцев назад, к примеру, во французском Страсбурге так «похоронили» огромный дата-центр.

Между тем, Дмитрий Артемович не исключил, что испортить настроение любителям Facebook, Instagram и WhatsApp могли и какие-нибудь перекрытые или случайно отключенные каналы связи.

«Если это „косяк“ программистов, которые не оттестировали (новшества — Прим. ред.), то вполне ожидаемо, что могут публично попытаться свалить все на каких-нибудь хакеров», — заключил профессионал.

По данным портала Downdetector, с 18:30 4 октября наблюдался всплеск жалоб от пользователей сервисов Facebook на сложности в процессе авторизации, проблемы с загрузкой данных, невозможность отправлять сообщения и подключения к серверу. Известно, что сбои в работе систем американского гиганта случались и ранее, но с такими серьезными, глобальными перебоями за границей встречаются впервые.

Из-за «падения» соцсетей и мессенджера стоимость акций компании Цукерберга на биржах упала на пять процентов. По последним данным, причиной ЧП американцы назвали неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS. Но что именно произошло и кто виноват — пока не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с ноября 2021 года WhatsApp будет недоступен для владельцев некоторых мобильных устройств.