Подруга Киркорова рассказала о его новом романе: «Выглядит счастливым»
Диджей Катя Гусева расстроена тем, что поп-король перевел внимание с нее другого человека.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Диджей Катя Гусева раскрыла правду о тайном романе певца Филиппа Киркорова. Она призналась, что очень огорчена новым выбором исполнителя, так как сама долгое время находилась рядом с ним.
Девушка заявила, что с поп-королем они стали видеться реже из-за коронавирусных ограничений. Время знаменитости проводили раздельно, потому чувства и охладели. Гусева расстроена, что редко видится с детьми Киркорова.
«Радует меня только то, что Филипп сейчас выглядит счастливым. Рядом с ним есть человек, который ему дорог», — призналась она «Собеседнику».
При этом артистка не теряет надежды, что исполнитель вновь захочет общения с ней. К тому же у звезд впереди поездка в США.
«Конечно, хочется, чтобы наши отношения были такими же, как и прежде. Но что поделать, если в его жизни появились новые героини», — призналась диджей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой необыкновенный наряд.
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