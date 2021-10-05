Кушанашвили о психически нездоровом поведении Губина: «Его душа оцепенела»

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Оксана Тарасова
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Кушанашвили заявил о психически нездоровом поведении у Губина

Кушанашвили о психически нездоровом поведении Губина: «Его душа оцепенела»

Фото: Instagram @vladimir.b

Журналист признался, что относится к певцу и его творчеству с большой нежностью, но все же назвал образ жизни артиста разрушительным.

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал резонансное интервью певца Андрея Губина, в котором тот поведал о страшной болезни, заставляющей тело буквально гнить изнутри. Артист заявил, что уже одной ногой стоит в могиле и даже ждет смерти — не боится, потому что устал от постоянной и невыносимой боли. Губин сожалел только о том, что счастья в его жизни не было и, видимо, уже не будет.

Кушанашвили посочувствовал музыканту и пожелал ему здоровья. По словам журналиста, Губин — редчайший мелодист, талантливый автор. Песня «Птица» помогла ему в свое время исцелить разбитое сердце. Кушанашвили заявил, что любит исполнителя до сих пор, но боится за него. Телеведущий отметил, что Губин вел себя странно во время упомянутого интервью — без остановки теребил шнурки от капюшона своего худи, чересчур активно жестикулировал.

«Что он с собой делает? Сил нет смотреть, как оцепенела его душа, как она распадается на атомы. От Губина веет холодом. Вижу, что у него психически нездоровое поведение, но как помочь ему? Что сделать, чтобы Андрей приехал ко мне на встречу? Я бы его обнял. Может, объятий ему и не хватает… Не хочу, чтобы он разрушился!» — сказал журналист в эфире своего шоу на YouTube.

47-летний Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией лица много лет. Причиной болезни артист считает многочисленные спортивные травмы юности. В 16 лет у него появились лицевые боли, которые постоянно усиливались и со временем обернулись непрерывными мучениями. Звезда 90-х уже начал терять зубы, что тоже называет последствием недуга. Из-за боли он не может выступать и даже просто выходить на сцену с фонограммой.

Ранее 5-tv.ru публиковал экспертное мнение невролога Александра Евдокимова — врач объяснил, как проявляется болезнь Андрея Губина и действительно ли она неизлечима. Доктор также предположил, какая ошибка певца могла привести его к нынешнему состоянию.

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