Бондаренко о причине разрыва с «Мисс Россия»: «Не мог ее насильно заставить»

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Оксана Тарасова
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Станислав Бондаренко назвал причину разрыва с актрисой и моделью Ириной Антоненко

Бондаренко о причине разрыва с «Мисс Россия»: «Не мог ее насильно заставить»

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Артист встречался с красавицей несколько месяцев и всерьез полагал, что она может стать его второй женой.

Актер Станислав Бондаренко рассказал, что хотел жениться на бывшей возлюбленной — актрисе, модели и обладательнице титула «Мисс Россия 2010» Ирине Антоненко. Однако отношения продлились недолго, так как красавица, судя по всему, не была готова к браку и рождению детей.

ТАСС / Васев Стоян

Бондаренко и Антоненко познакомились на съемках серила «Золотая клетка». Роман закрутился, по словам артиста, после его развода с первой супругой Юлией Чиплиевой. Хотя та была уверена, что муж ей изменяет и именно поэтому забрала их общего сына Марка и уехала прочь. Бондаренко все же настаивает, что модель не была причиной его развода, хотя могла стать поводом для очередного похода в ЗАГС. Но со временем чувства стали остывать.

«Я не мог ее насильно заставить быть со мной. Все в этой жизни должно быть по обоюдному согласию. Мы находились с ней в таком состоянии, когда нам комфортно. В какой-то момент я уехал в Грузию и захотел посмотреть, как мне будет житься без отношений», — заметил он в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Антоненко мечтала реализоваться в карьере, ее бойфренд хотел семью и много детей, поэтому спустя несколько месяцев оба отправились на поиски своего счастья. Позже Бондаренко встретил Аурелию Алехину. С ней он смог осуществить мечту и стал многодетным отцом. Новая возлюбленная родила актеру двух дочерей — Алексию и Микаэллу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о формуле счастливых отношений по версии Станислава Бондаренко.

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