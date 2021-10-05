Астролог назвала небесные события, вызвавшие цифровой коллапс с сервисами Facebook

Алена Никольская убеждена, что отключение WhаtsАрр и Instаgrаm на много часов стало следствием движения небесных тел.

Самый масштабный сбой в работе главных интернет-сервисов за последние десять лет произошел по вине ретроградного Меркурия и его космических сообщников, уверена астролог Алена Никольская. Как известно, накануне во всем мире пользователи пожаловались на сбои, из-за которых на много часов отключились WhatsApp, Instagram и Facebook — все проекты IT-империи Марка Цукерберга.

Никольская не сомневается, что события на небосклоне напрямую влияют на жизнь на Земле. И цифровой коллапс — не исключение. Меркурий, по словам эксперта, отвечает за все, что связано с информацией, общением, средствами коммуникации и мессенджерами, в том числе.

Если раньше единственным средством связи был стационарный телефон, а о встрече можно было договориться только заранее, то сегодня люди уже не паникуют, если опаздывают на свидание, ведь достаточно просто написать сообщение. Когда гаджетов не существовало, находясь рядом, люди смотрели друг другу в глаза, разговаривали, искали общие темы, а не искали в сети забавные видео с котиками. И уж тем более не отвлекались на поступающие сообщения или новостные ленты.

«Ретроградный Меркурий нам напоминает про то, что есть еще другое общение, кроме наших гаджетов. Кроме того, Солнце Меркурий и Марс сейчас в соединении в Весах, а Марс — это железо и вся техника. Безусловно, все гаджеты, все мессенджеры и вся технологическая история — это железо для хранения информации на серверах. И вчера все зависло. Так проигрывается Марс в Весах», — пояснила Никольская.

Из-за того, что Марс в текущем положении находится не в самых комфортных для себя условиях, он провоцирует всевозможные чрезвычайные ситуации. Человечество буквально расплачивается за его неудачное соседство с созвездием Весов. Помимо прочего, Солнце, Меркурий и Марс расположены сейчас в квадратуре к Плутону, а символ последнего — паучья сеть. Интернет — тоже сеть, так что удивляться влиянию напряженного квартета планет на всемирную паутину не приходится.

«Второй важнейший аспект, который держится уже целый год — квадратура между Ураном и Сатурном. Уран — это планета, которая связана с IT -технологиями, и мы видим, как активно они развиваются в эре Водолея. Сатурн — это правила, фундамент, основа. И вот борьба между этими планетами держится на небе, что мы с вами и увидели», — заключила астролог.

Алена Никольская предупредила, что весь октябрь 2021 года будет непредсказуемым, полным неожиданных и не всегда приятных событий. Вместо того чтобы каждый раз паниковать в стрессовых ситуациях, лучше подготовиться заранее. Зная, что ЧП может возникнуть внезапно, будь то природное явление, передряги в личной жизни или на работе, настраивайте себя правильно. Необходимо сохранять спокойствие и присутствие духа при любых обстоятельствах, зная, что черная полоса вскоре закончится, и жизнь потечет размеренно в прежнем русле.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, астролог Алена Никольская рассказала, что опасно делать в разные фазы Луны.