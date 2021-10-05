Экстрасенс однозначно ответил на вопрос, умерла ли жена Шаляпина на самом деле

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Артем Зайцев
Эксклюзив 2 244

Михаил Филоненко оценил, женился ли певец только ради того, чтобы завладеть имуществом миллионерши Татьяны Дэвис.

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official; 5-tv.ru

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Как известно, слухами земля полнится. Ими в последнее время обросла смерть новой жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. И поклонники, и звезды эстрады каждый день обсуждают это событие, ищут несостыковки, выдвигают различные версии. Чего стоит только теория певицы и писательницы Натальи Штурм. По ее мнению, усопшая инсценировала собственную смерть, чтобы не выплачивать долги.

Чтобы расставить все точки над «i» в этих расследованиях 5-tv.ru решил обратиться к экстрасенсу, астрологу Михаилу Филоненко.

«Прохор Шаляпин говорит абсолютную правду. На самом деле у него случилась трагедия. Его супруга, к сожалению, умерла от ковида. Поэтому это абсолютная правда. И тут нечего искать, строить версии, догадки. Вот такая у него судьба, вот такая у него карма», — сказал экстрасенс.

Филоненко считает, что с нынешней супругой у певца могло бы все прекрасно сложиться. Но злой рок послал жене Прохора страшную болезнь - коронавирус. Случилось непоправимое, и это просто нужно принять. Михаил также добавил, что раньше виделся с певцом на нескольких телепередачах и тот произвел очень благоприятное впечатление. Ничего негативного экстрасенс о Шаляпине сказать не может. Это противоречит версиям о корыстной жажде знаменитости получить наследство жены-миллионерши.

«Посмотрев разные аспекты, в том числе и аспекты многих планет, я вижу, что это не обман. Произошла эта трагедия на самом деле. Здесь есть подтверждение и на астрологическом, и на нумерологическом уровне», — подытоживает астролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о еще одной версии смерти Татьяны Дэвис от звездного адвоката Сергея Жорина.

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