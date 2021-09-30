Жорин оценил возможность Шаляпина претендовать на наследство жены-миллионерши: «Наступило бинго?»

Звездный адвокат назвал несколько причин, из-за которых у певца может не получиться сорвать куш.

Пока одни соболезнуют Прохору Шаляпину, потерявшему жену, другие обвиняют певца в браке по расчету и корыстных интересах. Пользователи полагают, что исполнитель специально взял в жены 42-летнюю миллионершу Татьяне Дэвис, желая заполучить ее солидное наследство. Однако получится ли у Шаляпина сорвать куш и в одночасье стать солидным женихом? Перспективы этой затеи оценил в интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что наблюдая за медийным восхождением Прохора Шаляпина, во-первых, нельзя исключать, что информация о смерти его госпитализированной супруги — фейк. Во-вторых, важно понять, был ли брак певца с миллионершей зарегистрирован в установленном законом порядке. Жорин напомнил, что некоторые пары устраивают такие пышные свадебные церемонии с имитацией выездной регистрации, что зачастую даже один из супругов не догадывается о том, что торжество — бутафория, а союз с точки зрения законе не действителен.

«Это очень часто является откровением для женщин, которые после подают документы на раздел имущества после расторжения брака, а выясняется, что это все бутафория», — подчеркнул звездный адвокат

Однако главное, по мнению юриста — завещание. Он не исключает, что имя Прохора Шаляпина может быть даже не вписано в него.

«Когда взрослые женщины выходят замуж за молодых ребят или взрослые мужчины женятся на молодых девушках, они понимают, что это все неискренняя история, и на всякий случай оставляет завещание, в котором зачастую не указывают свою половинку. Особенностью этого завещание становится то, что о нем становится известно только после смерти», — подчеркнул Жорин.

Если же в браке Дэвис и Шаляпина не было подводных камней, а имя певца действительно указано в завещании, то Шаляпина можно поздравить, полагает юрист.

«В случае если у них был действительно официально зарегистрирован брак и не было завещания или в нем был указан Прохор, то в его жизнь, возможно, наконец-то наступило бинго и он сам может являться завидным женихом», — отметил звездный адвокат.

Единственное, что может омрачить радость внезапного обогащения исполнителя — ложь. Ведь не исключено, что Татьяна Дэвис могла просто напросто приукрасить свое состояние, а Шаляпин — просчитаться.

«Часто бывает так, что выясняется, что кредитов больше, чем активов, либо информация о несметных богатствах не соответствовала действительности. Так что может, вероятно, так получиться, что безутешный вдовец Прохор Шаляпин может еще обломаться и составить конкуренцию Юрию Фирсову на федеральных каналах», — подытожил Жорин.

Супруга Шаляпина заболела вскоре после свадьбы. Вместе с ней с коронавирусом были госпитализированы и ее родители. Шаляпин рассказывал, что лечение в США стоит не малых денег. Сам он избежал заражения, так как вовремя вакцинировался.

Прохор был вынужден вернуться в Россию по рабочим вопросам, однако продолжал справляться о состоянии жены по телефону и надеялся на благополучный исход. Однако несмотря на все усилия врачей, спасти бизнесвумен из Канады не удалось.