Дочь Гаркалина прокомментировала новости о его переводе в реанимацию
Народный артист РФ попал в больницу с коронавирусом еще на прошлой неделе. В данный момент знаменитость находится под наблюдением медиков.
Фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов
Дочь актера Валерия Гаркалина не подтвердила информацию о том, что ее отца перевели в реанимацию из-за ухудшившегося самочувствия. Эксклюзивный комментарий Ника Гаркалина дала 5-tv.ru.
«Они знают больше, чем я», — ответила Ника Гаркалина на вопрос о том, правду ли сообщают СМИ о переводе ее отца в реанимацию.
О том, что состояние Валерия Гаркалина ухудшилось, около получаса сообщил один из известных Telegram-каналов. Утверждалось, что ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации, а степень поражения легких достигла 75%. Врачи якобы подключили актера к кислороду под давлением.
Позже о переводе Валерия Гаркалина в реанимацию сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает актер.
«Он в реанимации, но находится в сознании», — сказали в институте, добавив, что актеру стало хуже ночью.
Как сообщал 5-tv.ru, 67-летний Валерий Гаркалин оказался в больнице на прошлой неделе. Его госпитализировали в Коммунарку. Сейчас за ним следят медики. Есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности.
Валерий Гаркалин получил популярность благодаря ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня». Актер преподает на кафедре эстрадного искусства ГИТИС, является художественным руководителем мастерской. Имеет звание народного артиста России.
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