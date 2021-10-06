Дочь Гаркалина прокомментировала новости о его переводе в реанимацию

Дочь актера Валерия Гаркалина не подтвердила информацию о том, что ее отца перевели в реанимацию из-за ухудшившегося самочувствия. Эксклюзивный комментарий Ника Гаркалина дала 5-tv.ru.

«Они знают больше, чем я», — ответила Ника Гаркалина на вопрос о том, правду ли сообщают СМИ о переводе ее отца в реанимацию.

О том, что состояние Валерия Гаркалина ухудшилось, около получаса сообщил один из известных Telegram-каналов. Утверждалось, что ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации, а степень поражения легких достигла 75%. Врачи якобы подключили актера к кислороду под давлением.

Позже о переводе Валерия Гаркалина в реанимацию сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает актер.

«Он в реанимации, но находится в сознании», — сказали в институте, добавив, что актеру стало хуже ночью.

Как сообщал 5-tv.ru, 67-летний Валерий Гаркалин оказался в больнице на прошлой неделе. Его госпитализировали в Коммунарку. Сейчас за ним следят медики. Есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности.

Валерий Гаркалин получил популярность благодаря ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня». Актер преподает на кафедре эстрадного искусства ГИТИС, является художественным руководителем мастерской. Имеет звание народного артиста России.