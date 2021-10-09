Хочу умереть побыстрее: тяжелобольной Андрей Губин назвал себя великомучеником

Кумир девяностых и 90-х признался, что готов к смерти — такой исход лучше, чем ежедневно терпеть боль.

Андрей Губин рассказал о своей болезни и желании умереть — в интервью радио «Комсомольская Правда» он признался, что ждет смерти спокойно и назвал себя великомучеником.

«Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии когда-то и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит. И меня постоянно стараются загнать в могилу все вокруг», — сказал артист.

У Андрея Губина диагностировали тяжелое неврологическое заболевание — левостороннюю прозопалгию. Он признался, что чувствует боль ежедневно и «буквально гниет заживо». В частности, артист очень переживает, что из-за болезни у него начали выпадать зубы — он даже начал шепелявить. Губин посетовал на то, что ему придется ходить со вставными зубами до конца жизни.

Причиной заболевания Андрей Губин считает свое спортивное прошлое — до начала музыкальной карьеры он успел получить множество травм. Стресс, он сам заявляет, ни при чем. Но и стрессов в его жизни достаточно. По словам знаменитости, постоянное внимание и жизненные неурядицы, так же как и непроходящая боль, мешают сосредоточиться на творчестве.

«Не могу не влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!» — попросил Губин.

Instagram @gubin_andrey__

Смерть он ждет со спокойной обреченностью, и сожалеет лишь о том, что лучшие дни жизни остались позади.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — отметил артист.

Почти все свое состояние кумир 90-х и нулевых потратил на лечение от болезни, но не добился почти никаких результатов — ранее 5-tv.ru приводил слова Стаса Ярушина, объяснившего, как и сколько Губин зарабатывает сегодня.