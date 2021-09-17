Звезда «Универа» рассказал, сколько зарабатывает тяжелобольной Андрей Губин

Весной знаменитому певцу Андрею Губину исполнилось 47 лет. Он уже не дает больших концертов, как в молодости, и во многом из-за проблем со здоровьем. Но к счастью, на его финансовом благополучии это никак не отразилось. Артист может позволить себе путешествия по Европе и отдых на лучших южных курортах. О том, сколько и как зарабатывает тяжелобольной шоумен, рассказал актер Стас Ярушин.

В эфире YouTube-шоу он заметил, что с развитием технологий даже самые «забытые» селебрити могут получать хорошие гонорары. Все дело в монетизации хитов, которые выкладывают на всевозможные интернет-площадки. Ну и конечно, ротацию в теле- и радиоэфирах никто не отменял.

«Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируется, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо», — заявил Ярушин.

И тут же обмолвился, что один из них — Андрей Губин. Впрочем, музыкант за границей не живет, а только периодически приезжает «погостить» в некоторые страны. Но это не отменяет того факта, что ему хорошо удается сочетать пассивный доход с активным отдыхом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Андрей Губин считает себя «заживо гниющим человеком» и от чего он страдает последние 15 лет.