Декорация рухнула в Большом театре и насмерть придавила актера
Трагедия произошла во время оперы «Садко». Представление было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.
Фото: ВКонтакте @kulya_1983
Декорация рухнула в Большом театре Москвы и насмерть придавила актера во время оперы «Садко». Представление было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.
Как стало известно 5-tv.ru, погибшим оказался артист мимического ансамбля Евгений Кулеш. Мужчине было 37 лет, он скончался до приезда скорой помощи.
Информацию об инциденте подтвердили зрители. Одна посетивших оперу девушек сообщила, что в Большом театре было «безумно красиво», но «оперу оценить не получилось, рухнули декорации».
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова разбилась в ДТП под Петербургом и публиковал подробности трагедии.
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