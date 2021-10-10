Погибший актер Большого театра мечтал об увольнении: «Ни карьеры, ни денег»

37-летний Евгений Кулеш умирал на глазах у зрителей. Двухтонная декорация вдавила его в сцену, которой он отдал полжизни.

Жизни актера Евгения Кулеша, трагически погибшего под декорацией в Большом театре, сложно было позавидовать. Молодой мужчина верой и правдой служил сцене почти 20 лет, но никакого толку от этого не было: мечтал о большой карьере, но был всегда на вторых ролях. Об этом в интервью для сайта KP.RU рассказал приятель несчастного.

«Женя как-то сказал, что устал делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было», — отметил товарищ артиста.

Мужчина подчеркнул, что незадолго до кончины Кулеш активно рассуждал на тему смены места работы. По словам приятеля, актер мечтал уволиться из Большого театра, но никак не мог найти подходящую по статусу и запросам организацию.

Ранее сообщалось, что покойный актер не имел ни супруги, ни детей, а из близких родственников у него осталась только мама. Сайт KP.RU опроверг эту информацию, сославшись на слова народного артиста России Николая Цискаридзе. Евгений Кулеш якобы состоял в законном браке с коллегой танцовщика, которая также являлась сотрудницей Большого театра.

По некоторым данным, умерший воспитывал ребенка женщины от предыдущих отношений. В последнее же время по каким-то причинам проживал в подмосковном Орехово-Зуево с мамой.

5-tv.ru

Трагедия в Большом театре произошла вечером 9 октября. По официальным данным, актера придавила огромная двухтонная конструкция. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео момента ЧП.