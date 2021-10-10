Водитель Mercedes, на котором Собчак попала в ДТП: «Было темно»

Олег Цой уже признал вину в аварии с двумя погибшими. По факту лобового столкновения иномарок возбуждено уголовное дело.

Водитель Mercedes-Maybach Олег Цой рассказал подробности смертельного ДТП с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи. Эксклюзивный комментарий он дал 5-tv.ru.

По словам 40-летнего мужчины, вечером 9 октября он находился около концертного зала «Роза Холл». Там Собчак находилась по работе. Водитель сообщил, что к нему подошел мужчина и спросил совета, как лучше добраться до аэропорта. Вопрос был актуальным, так как незадолго до этого основная трасса перекрывалась из-за проведения соревнований.

«Мы постояли, дорога была закрыта основная. Я стоял вместе с ним, он спросил, может быть, получится увезти. Было темно, мужчина поднес мне чемодан, я открыл багажник, в это время сели девушки в машину», — рассказал водитель попавшего Maybach.

Олег Цой уже признал вину — об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась журналистка, столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В итоге погибли две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ксения Собчак попала в ДТП, когда ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Комментируя ситуацию, она заявила, что не торопила водителя, однако времени у нее было впритык. Рейс был назначен на 22:20, а авария произошла примерно в 21:00 неподалеку от «Роза Холл».

Сразу же после аварии Ксения Собчак пересела в другой автомобиль и продолжила путь в аэропорт. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камер наблюдения, на которых журналистка проходит досмотр. Со слов очевидцев, у ведущей не было никаких видимых повреждений, она нормально ходила и не нуждалась в помощи посторонних.

ДТП со светской львицей вызвало широкий резонанс. Аварию, унесшую жизни двух девушек, активно обсуждают в сети, в том числе и коллеги Собчак. Так, журналист Олег Кашин написал, что светская львица оправдала название своего Telegram-канала «Кровавая барыня». Журналистка Юлия Витязева подвергла критике Собчак за то, что она не осталась на месте ДТП для помощи пострадавшим, а поспешила в аэропорт.