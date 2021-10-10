В Большом театре ответили на вопросы о дате и формате прощания с Евгением Кулешом

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 043

Накануне артист мимического ансамбля погиб прямо на сцене, придавленный двухтонной декорацией.

В Большом театре ответили на вопросы о дате и формате прощания с Евгением Кулешом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Актер погиб на сцене Большого театра

Когда именно состоится прощание с актером мимического ансамбля Евгением Кулешом, трагически погибшим накануне во время оперы «Садко» в Большом театре, станет известно после проведения следственных мероприятий. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в учреждении.

При этом дата прощания с погибшим актером также зависит от решения его родных. Также источник подчеркнул, что о дне и времени церемонии обязательно сообщат отдельно. Пока все рассуждения на эту тему являются спекуляциями.

Что касается формата, вряд ли церемония пройдет на сцене Большого театра. Как рассказал собеседник 5-tv.ru, так было только один раз за всю 246-летнюю историю Большого театра — в связи с кончиной солистки театра Елены Образцовой в 2015 году.

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Артист Евгений Кулеш погиб во время показа оперы «Садко». Его придавила двухтонная декорация в виде дома, которая опустилась во время спектакля. Действие было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.

Прибывшие медики констатировали, что актер скончался. По факту происшествия Следственный комитет и прокуратура Москвы провидят проверку.

Известно, что артист мимического ансамбля проработал в Большом театре почти 20 лет. Коллеги характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, который всегда приходил на помощь другим артистам. Новичкам помогал готовиться к спектаклям и в них ориентироваться. Знающие Кулеша также подчеркивают, что он был настоящим профессионалом и отлично знал свое ремесло.

При этом незадолго до трагической смерти, Кулеш говорил о том, что хочет уйти из театра, в котором работал с 2002 года. Он жаловался, что так и не смог «дослужиться» до главных ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, по словам адвоката Андрея Алешкина, Большой театр должен заплатить за гибель Евгения Кулеша.

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