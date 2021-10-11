🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, растущая Луна в Стрельце прогнозирует некоторым представителям астрологических символов сложный день. Понедельник следует посвятить учебе. День будет полон неожиданных поворотов судьбы, новых знакомств и интересных встреч.

♈ Овен

11 октября астрологи прогнозируют Овнам сложный день. Утром вы проснетесь от звонка, который разрушит все ваши планы. Впрочем, ближе к вечеру ситуация наладится. Главное — держать себя в руках и все контролировать.

Космический совет: держите себя в руках.

♉ Телец

Представители этого знака зодиака сегодня поменяют взгляды на жизнь. То, что раньше для вас считалось не столь важным, в этот день обретет новый смысл.

Космический совет: научитесь менять ракурс мировоззрения.

♊ Близнецы

Специалисты по звездам советуют Близнецам уверенно идти к цели и не отступать ни на шаг от намеченного пути. Верьте в свой талант и у вас обязательно все получится.

Космический совет: главное — верить в себя.

♋ Рак

Раки 11 октября будут слишком остро воспринимать конструктивную критику. Научитесь объективно видеть свои минусы и исправлять их.

Космический совет: научитесь объективно видеть свои минусы.

♌ Лев

Представителям этого астрологического символа стоит остаться дома, несмотря на будний день. Астрологи не рекомендуют вам выходить на прогулку с друзьями или со второй половинкой. Постарайтесь прислушаться к рекомендациям.

Космический совет: следует прислушаться к рекомендациям астрологов.