Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 192
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Фото: ТАСС / Тушин Антон
Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве. Все трое в результате падения с 17 этажа разбились насмерть. Трагедия произошла на Левобережной улице.
5-tv.ru публикует список погибших:
- Ольга Ж. - 19.11.87;
- Глеб Ж. - 04.04.21;
- Роман Ж. - 04.11.18
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. На месте находится исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.
Подробности устанавливаются.
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