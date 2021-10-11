Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 192

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве

Фото: ТАСС / Тушин Антон

Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве. Все трое в результате падения с 17 этажа разбились насмерть. Трагедия произошла на Левобережной улице.

5-tv.ru публикует список погибших:

  • Ольга Ж.  - 19.11.87;
  • Глеб Ж.  - 04.04.21;
  • Роман Ж.  - 04.11.18

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. На месте находится исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Подробности устанавливаются.



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