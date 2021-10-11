Стали известны личности выпавших из окна матери и двоих детей в Москве. Все трое в результате падения с 17 этажа разбились насмерть. Трагедия произошла на Левобережной улице.

5-tv.ru публикует список погибших:

Ольга Ж. - 19.11.87;

Глеб Ж. - 04.04.21;

Роман Ж. - 04.11.18

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. На месте находится исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Подробности устанавливаются.





