Стали известны дата и место прощания с актрисой из «Служебного романа» Купиной

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Карина Бернтгольц
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На момент смерти знаменитости было 77 лет.

Стали известны дата и место прощания с актрисой из «Служебного романа» Купиной

Фото: Кадр из фильма "Светлая речка Вздвиженка" (1971)

Стали известны дата и место прощания с актрисой из «Служебного романа» Людмилой Купиной. Звезда отечественного кинематографа скончалась на 77-м году жизни. Проводить в последний путь знаменитость можно будет 12 октября. Купину похоронят на Хованском кладбище.

Людмила Купина 1969 году окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. С 1968 года начала сниматься в кино, дебютировав в главной роли в знаменитой музыкальной кинокомедии «Трембита» в роли Василины. Также известна своими ролями в фильмах «Служебный роман», «Светлая речка Вздвиженка», «Крик тишины»,"Ссуда на брак», «Я тебя никогда не забуду», «Змеелов», «Испытатели».

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