Что известно о скончавшейся актрисе из «Служебного романа» Людмиле Купиной

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Алексей Хитров
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Похороны артистки пройдут 12 октября на Хованском кладбище в Москве.

Что известно о скончавшейся актрисе из «Служебного романа» Людмиле Купиной

Фото: Кадр из фильма "Светлая речка Вздвиженка" (1971)

В кинокарьере актрисы Людмилы Купиной, о смерти которой стало известно 11 октября, была только одна главная роль, ставшая для нее и дебютной. В 1968 году, еще будучи студенткой Московского высшего театрального училища имени Щукина, она появилась в образе Василины в знаменитой музыкальной кинокомедии «Трембита» по оперетте Юрия Милютина.

Фильм имел огромный успех у зрителя и стал в 1969 году одним из лидеров кинопроката в СССР — его посмотрели 51,2 миллиона зрителей. Партнерами Купиной в этом фильме были звезды советского кино — Евгений Весник, Ольга Аросева, Николай Трофимов, Савелий Крамаров и другие знаменитые актеры.

К сожалению, после роли Василины Людмиле Купиной предлагали сыграть в кино только второстепенных персонажей. Зато многие фильмы, в которых она появилась, стали настоящими кинохитами и полюбились не одному поколению зрителей. В их числе картины «Вечный зов», «Служебный роман», «Крик тишины», «Змеелов», «Испытатели». Всего Людмила Купина сыграла в 23 фильмах. Последней ее киноработой стала роль секретаря в фильме «Вам что, наша власть не нравится?!», снятом в 1988 году.

Помимо съемок в фильмах, актриса долгие годы служила в Центре кино под руководством режиссера Никиты Михалкова и была артисткой Московского театра киноактера. Среди ее известных театральных работ роль Варвары Мухиной в спектакле «Дубравины», медсестра в «Ссуде на брак», актриса на приеме у Дудукина в постановке «Без вины виноватые», Верочка в спектакле «Требую суда!».

О замужестве и личной жизни Людмилы Купиной широкой общественности ничего неизвестно. Актриса не любила распространяться на эту тему. В отличие от многих коллег по актерскому цеху она предпочитала вести тихую, спокойную жизнь без скандалов и интриг.

Людмила Купина скончалась на 77-м году жизни. Похороны актрисы пройдут 12 октября на Хованском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первой жены Игоря Кваши актрисы Светланы Мизери. Народная артистка РСФСР, известная своими театральными ролями, скончалась на 88-м году жизни.

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