Астролог рассказала, как Сатурн изменит жизнь людей с 11 октября

Астролог Татьяна Карпенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какие изменения в жизни людей произойдут с окончанием ретроградной фазы Сатурна — эта фаза была хороша разве что для ревизий и инвентаризаций.

Деловые люди теперь могут вздохнуть спокойно и заниматься любимым бизнесом — ретроградный Сатурн крайне неблагоприятен для новых проектов. Особенно он вредит строительству, архитектуре, стоматологической сфере — даже холодильникам.

С началом прямого движения «планеты с обручем» следует заниматься карьерой, долгосрочным планированием, крупными сделками — в том числе, с недвижимостью. Новые проекты будут «гореть и спориться», а свежеоформленная компания с большей вероятностью будет финансово выгодна.

При этом, если вы вдруг хотите пересмотреть взятые на себя ранее обязательства — то вы опоздали, это следовало делать как раз при ретроградном движении шестой планеты.

Кроме того, во время ретроградного Сатурна обычно происходят реорганизации и перестройки — а во время его прямого движения нам приходится учиться жить с этими изменениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, людям с каким знаком зодиака деньги сами плывут в руки — им явно стоит использовать прямое движение Сатурна на полную!