Сыгравшие любовь Сафонов и Снаткина спустя 14 лет снова «стали парой»

Актер Кирилл Сафонов рассказал об участии в съемках нового фильма, в котором он вновь, спустя 14 лет, сыграет вместе со своей партнершей по сериалу «Татьянин день» Анной Снаткиной.

Актер признался, что был восхищен тем, что его коллега совсем не изменилась за прошедшие годы, пишет издание StarHit.ru.

«Мы вновь оказались там же, где и были когда-то. Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, но я ждал этой встречи. И переживал, как все пройдет. Но в итоге я увидел на площадке своего родного человека, замечательную актрису. Так что все переживания о том, что прошло столько лет, а мы снова на площадке, были напрасны», — рассказал Сафонов.

кадр из сериала «Татьянин день» (2007 г.)

В новом сериале «Криминальный доктор» актеры вновь играют влюбленных. Герой Сафонова — талантливый нейрохирург Андрей Смирнов, полностью поглощенный своей работой. Героиня Снаткиной — анестезиолог и замглавврача больницы Марина, является для него единственной поддержкой и самым близким человеком.

Актер Кирилл Сафонов, известный телезрителям по многим фильмам и сериалам, однако широкую популярность ему принесла роль в теленовелле «Татьянин день», в которой он сыграл вместе с Анной Снаткиной.

Актеры так убедительно изобразили влюбленную пару, что после выхода фильма на экраны, им и в жизни приписывали романтические отношения. Однако оба неоднократно подчеркивали, что они просто коллеги.

48-летний Кирилл Сафонов с 2010 года состоит в счастливом браке с бывшей участницей группы «Фабрика» Сашей Савельевой. В 2019 году у пары родился долгожданный сын Леон.

Супруги считают, что главной в браке является умение поддерживать друг друга в любых ситуациях, поэтому после появления на свет Леона, оба родителя отправились в отпуск по уходу за малышом. Им хотелось как можно больше времени проводить вместе с ребенком, не отвлекаясь на съемки и гастроли.

Анна Снаткина в 2012 году вышла замуж за телеведущего и шоумена Виктора Васильева. Церемония бракосочетания состоялась в одном из ресторанов под Петербургом. Торжество было закрытым для широкой публики и прессы. Поздравить молодоженов пришли только самые близкие люди.

В 2013 году у пары родилась дочь Вероника. Пара, по их собственному признанию, практически никогда не ссорится. Им даже удалось спокойно пережить довольно непростой период — строительство и ремонт собственного дома. Муж Снаткиной рассказывал, что актриса даже ни разу не заставила его ревновать, несмотря на то, что ей часто приходится изображать любовь на экране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что муж Савельевой пренебрег безопасностью певицы на съемках.