Стали известны новые подробности о состоянии Серова: Динамика отрицательная

Стали известны новые подробности о состоянии российского певца, музыкального продюсера и композитора Александра Серова. Как сообщил источник 5-tv.ru, знаменитость по-прежнему находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Никаких прогнозов по здоровью звезды врачи не дают. Отмечается отрицательная динамика в состоянии Серова.

Об экстренной госпитализации 67-летнего Александра Серова в одну из столичных больниц стало известно в ночь на 9 октября. С поражением легких почти 75% исполнителя поместили в реанимационное отделение. Медики диагностировали у певца коронавирус и пневмонию.

Пока артист борется с недугом, знаменитости молятся за его здоровье. Накануне к этому коллег призвал Игорь Крутой. Продюсер поддержали Наташа Королева, Игорь Николаев и другие представители шоу-бизнеса.