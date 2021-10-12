Стали известны новые подробности о состоянии Серова: Динамика отрицательная

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 274

Источник 5-tv.ru сообщил, что певец находится в стабильно тяжелом состоянии.

Стали известны новые подробности о состоянии Серова: Динамика отрицательная

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Стали известны новые подробности о состоянии российского певца, музыкального продюсера и композитора Александра Серова. Как сообщил источник 5-tv.ru, знаменитость по-прежнему находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.  Никаких прогнозов по здоровью звезды врачи не дают. Отмечается отрицательная динамика в состоянии Серова.

Об экстренной госпитализации 67-летнего Александра Серова в одну из столичных больниц стало известно в ночь на 9 октября. С  поражением легких почти 75% исполнителя поместили в реанимационное отделение. Медики диагностировали у певца коронавирус и пневмонию. 

Пока артист борется с недугом, знаменитости молятся за его здоровье. Накануне к этому коллег призвал Игорь Крутой. Продюсер поддержали Наташа Королева, Игорь Николаев и другие представители шоу-бизнеса. 

 

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